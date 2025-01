Vzpruha od Muska i Trumpa. Akciové burzy v Praze, Varšavě či Budapešti patří letos mezi nejvýkonnější

Akcie hlavního indexu varšavské burzy přidávají jedenáct procent, což letos z parketu činí třetí světově nejvýkonnější trh. Budapešť je nahoře o solidních takřka osm a Praha skoro o sedm procent. Klíčovými hybateli světově znatelně nadprůměrné výkonnosti jsou americký prezident Donald Trump a jeho souputník Elon Musk

První měsíc roku 2025 nebývale přál burzám Visegrádské čtyřky a obecněji střední a východní Evropy. Vždyť letos zatím globálně vůbec nejlépe vynášející burzou je ta slovinská, jejíž akcie obsažené v hlavním indexu zhodnocují o 14,5 procenta. Akcie hlavního indexu varšavské burzy přidávají jedenáct procent, což z parketu činí letos třetí světově nejvýkonnější trh. Budapešť je nahoře o solidních takřka osm a Praha skoro o sedm procent.

Všechny zmíněné burzy překonávají hlavní celoevropský akciový ukazatel Stoxx 600, který letos zhodnocuje zhruba o 6,5 procenta (viz graf). Překonávají tak stěžejní ukazatel amerických burz Standard & Poor’s 500, jenž si připisuje jen lehce přes tři procenta.

Klíčovými hybateli světově znatelně nadprůměrné výkonnosti středo- a východoevropských akcií jsou americký prezident Donald Trump a jeho souputník Elon Musk, nejbohatší člověk planety.

Trump poskytuje burzám typu té slovinské, polské, maďarské, české či chorvatské vzpruhu svým slibem, že záhy ukončí válku na Ukrajině. I když staronový americký prezident nesplnil svůj slib z kampaně, že se tak stane během 24 hodin, co bude v Bílém domě, mezinárodní investoři stále věří, že se mu to nakonec docela rychle podaří. Sázejí na to, že pak se internacionální kapitál ještě zřetelněji osmělí k přesunu právě do střední- a východní Evropy, a chtějí tuto vyhlíženou vlnu zachytit.

Zároveň země střední a východní Evropy zpravidla představují menší otevřené ekonomiky, které jsou poměrně vysoce citlivé na kladení překážek mezinárodnímu obchodu. Takže zatím těží z toho, nikoli co Trump učinil či chce učinit, leč co zatím neudělal. Zatím nezavedl nová cla, jimiž v kampaně také hrozil. Zde ovšem hrozí, že se investoři nechávají ukolébat a že nová cla nakonec už poměrně brzy přijdou. Buď již zítra – na Kanadu a Mexiko, anebo pak nejspíše 1. dubna, kdy už by mohla být uplatněna také vůči zemím EU.

Nadstandardní vztahy s Orbánem

Za růstem hlavně budapešťské burzy stojí ovšem částečně také zmíněný Musk.

Budapešťskou burzu „nakoplo“ Trumpovo zvolení začátkem loňské listopadu prakticky nejvíce v Evropě. Její akcie na sklonku loňska zhodnocovaly více než akcie jakékoli jiné burzy kontinentální Evropy – a v růstu pokračují i letos. Investoři sázejí nejen na příznivý efekt nadstandardních Trumpových vztahů s maďarským premiérem Viktorem Orbánem.

Maďarským firmám a jejich akciím totiž pomáhají také zatím stále převážně dobré Trumpovy vztahy s miliardářem Muskem. Například akcie maďarského telekomu 4iG vylétly loni koncem roku nejvýše za více než tři roky poté, co jeho šéf v Trumpově floridském sídle, kam jej vzal Orbán, diskutoval o obchodech právě s Muskem.

