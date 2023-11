Týden tradera: Tržní jízda pokračuje a dividenda ČEZ by mohla být až 80 korun

Finanční trhy si prožívají lepší období, rally pokračuje a zdá se, že závěr roku by se mohl nést na pozitivní vlně. Investoři se asi nejvíce radují z poklesu cen ropy a snížení rizika plynoucího z konfliktu na Blízkém východě. Hlavní americký index S&P 500 se tak přiblížil až k úrovním okolo 4400 bodů. Na pražské burze reportoval své výsledky za třetí čtvrtletí energetický gigant ČEZ.

Reklama

Vysoké ceny energií dál snižují výkon německé ekonomiky. Hrubý domácí produkt (HDP) Německa letos klesne o 0,4 procenta, zatímco v příštím roce vykáže růst o 0,7 procenta. V prognóze, která je pro nadcházející rok pesimističtější než odhad spolkové vlády, to uvedla expertní komise známá jako rada moudrých.

Ono se není čemu divit, německá vysoce energeticky náročná průmyslová velmoc je již delší dobu pod tlakem dražších cen elektřiny, plynu a do toho všeho ECB udržuje sazby na rekordní úrovni 4,5 procenta. Oživení české ekonomiky, která je na západním partnerovi vysoce závislá, je tedy minimálně v mírném ohrožení.

Ropa zlevňuje a výhledy dividendy ČEZ

Cena ropy na trzích pokračuje v poklesu, a to i přes fakt, že kartel OPEC+ chce dodržet svůj závazek do konce roku 2023 nezvyšovat vývoz „černého zlata“. Rusko a Saúdská Arábie, největší světoví vývozci ropy, potvrdili, že jejich dobrovolné snižování dodávek ropy bude pokračovat až do konce roku 2023. To znamená, že obě země dodrží omezení dodávek ropy o více než milion barelů denně. Cena ropy na trzích klesla pod 80 dolarů za barel ropy BRENT. To by mělo postupně vést i ke snížení cen benzínu v domácí ekonomice.

Své výsledky za první tři čtvrtletí zveřejnil ČEZ. Společnost zakončila třetí čtvrtletí roku s očištěným ziskem devět miliard korun, který při meziročním poklesu o 52 procent předstihl tržní odhady na úrovni 7,9 miliardy (Bloomberg). Zisk na úrovni EBITDA 32,6 miliard je meziročně vyšší o 8,7 procenta. Na snížení zisku se projevuje daň z nadměrných zisků, která je na úrovni 60 procent.

Skupina ČEZ navyšuje výhled hospodaření na celý rok 2023 na úrovni EBITDA 115 až 120 miliard a potvrzuje výhled čistého očištěného zisku ve výši 33 až 37 miliard. Vzhledem k tomu, že se čím dál tím více diskutuje o opuštění nadměrného zdanění, může být cena akcie okolo 1000 korun stále střednědobě atraktivní. Kromě toho by společnost v příštím roce mohla nabídnout stále relativně solidní dividendu (můj odhad je až 80 korun na akcii).