Týden tradera: Fed zklamal trhy, J&T a Šnobr ukončili svoji éru ve Venatoru

Týden na finančních trzích se nesl ve znamení zasedání americké centrální banky, které skončilo ve středu večer. Fed oznámil, že pozastaví zvyšování úrokových sazeb, ponechá svou základní úrokovou sazbu na 22letém maximu a zároveň naznačil, že v příštím roce bude snižovat sazby méně. Proč tedy nastaly negativní reakce na akciovém trhu?

Již několik měsíců se předseda amerického Fedu JeromePowell snaží potlačit naděje burziánů na náhlý obrat, který by následoval po jednom z historicky nejagresivnějším zvyšování úrokových sazeb. Tuto snahu zdůraznil na středeční tiskové konferenci poté, co Federální rezervní systém rozhodl o zachování základní úrokové sazby na svém nejvyšším bodu za posledních 22 let.

Banka v souladu s očekáváním trhů ponechala úrokové sazby v pásmu 5,25-5,50 procenta. Jeho slova podpořená novými ekonomickými projekcemi jasně naznačují, že jakákoli úleva od vysokých výpůjčních nákladů nebude ani rychlá, ani významná. Přeložit si to můžeme tak, že banka nehodlá riskovat za žádnou cenu návrat výrazných inflačních tlaků. V listopadu nás pak může čekat další úprava sazeb směrem vzhůru o 25 bazických bodů.

Drahý exit z Venatoru

V týdnu skončil spor o podobu britského Venatoru, kde investovala půlka českého Twitteru v čele s J&T Arch Investments a investorem Michalem Šnobrem. Fond J&T Arch Investments se rozhodl uzavřít spor a tím definitivně ukončit tento projekt. “Po pečlivém zhodnocení současné situace a zejména posouzení potenciálních rizik dospěl fond po konzultaci s odborníky k rozhodnutí ukončit obchodní spor a tím i projekt,” uvedl fond. Mnoho menších investorů a také fond J&T se rozhodlo investovat do společnosti Venator jako významného výrobce titanové běloby, a to hlavně během roku 2022.

Holding Colt CZ Group SE (Colt CZ) zaznamenal v prvním pololetí letošního roku celkové tržby ve výši 6,9 miliardy korun. Tržby meziročně klesly o 2,7 procenta, což lze přičíst poklesu prodeje zbraní, vlivům změn kurzu cizích měn a nižším prodejům v USA ve srovnání s předchozím rokem. Upravený zisk této zbrojařské skupiny za období od ledna do června dosáhl 1,19 miliardy korun, což představuje nárůst o 1,3 procenta ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Na titul jsem nadále pozitivní, současné geopolitické prostředí svědčí business modelu skupiny. Akcie mohou stále nabrat určité růstové tempo.