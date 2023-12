Toshiba se po 74 letech stáhla z burzy. Čeká ji nejistá budoucnost s novými vlastníky

Japonská společnost Toshiba končí po 74 letech jako veřejně obchodovaná firma, burza v Tokiu ve středu vyřadila její akcie. Kdysi věhlasný podnik se posledních deset let potýkal s otřesy a finančními skandály, které jednu z nejznámějších značek japonského průmyslu přivedly až k pádu. Toshibu nyní čeká nejistá budoucnost s novými vlastníky, kteří mají o jejím fungování jiné představy, uvedla agentura Reuters.

Toshiba je nyní soukromým podnikem, což mimo jiné znamená, že veřejnost už nemá možnost koupit si její akcie na klasických akciových trzích. Novými vlastníky jsou investoři z podniku soukromého kapitálu Japan Industrial Partners (JIP), který zahrnuje také společnost poskytující finanční služby Orix, podnik veřejných služeb Chubu Electric Power a výrobce čipů Rohm.

Toshiba vyrábí baterie, čipy a také jaderné a obranné zařízení. Noví vlastníci konglomerát koupili za 14 miliard dolarů (asi 314 miliard korun) a podnik má teď znovu japonské majitele. Změně předcházel vleklý boj se zahraničními investory, který firmu paralyzoval.

Toshiba uvedla, že „teď učiní významný krok směrem k nové budoucnosti s novým akcionářem“. Dodala, že by ocenila neustálé pochopení a podporu ze strany všech zainteresovaných stran.

S akciemi Toshiby se naposledy obchodovalo v úterý. Ten den uzavřely na burze v Tokiu poklesem o 0,1 procenta na 4590 jenů.

Otřesy, finanční skandály a odchod z burzy

Ačkoli není jasné, jakou podobu Toshiba nakonec pod svými novými vlastníky získá, očekává se, že generální ředitel Taró Šimada se zaměří na digitální služby s vysokou marží. Šimada ve funkci ředitele zůstává i po dosavadních změnách. Podpora, které se mu od JIP dostalo, vykolejila dřívější plán, aby se firma spojila s fondem s podporou státu. Někteří odborníci tvrdí, že rozdělení společnosti Toshiba mohlo být lepší volbou.

„Potíže společnosti Toshiba byly nakonec způsobeny kombinací špatných strategických rozhodnutí a smůly,“ řekl vedoucí výzkumu ze společnosti Macquarie Capital Securities Damian Thong, který se zaměřuje na Japonsko. „Doufám, že prostřednictvím odprodejů mohou aktiva a lidský talent společnosti Toshiba najít nový domov, kde budou moci rozvinout svůj plný potenciál,“ dodal.

Japonská vláda bude vývoj kolem Toshiby pozorně sledovat. Firma zaměstnává přibližně 106 tisíc lidí a některé její aktivity jsou považovány za klíčové pro národní bezpečnost.

Čtyři manažeři JIP se připojí ke správní radě Toshiby a po jednom také z firem Orix a Chubu Electric. Nový řídicí tým doplní ještě poradce z finanční společnosti Sumitomo Mitsui Financial Group, která je hlavním věřitelem Toshiby.

Toshiba už začala konat a spojila se s firmou Rohm, aby investovala 2,7 miliardy dolarů do výrobních zařízení na společnou výrobu výkonových čipů. Toshiba potřebuje ukončit aktivity s nižší ziskovou marží a vyvinout lepší obchodní strategie pro některé své pokročilé technologie, domnívá se profesorka Ulrike Schaedeová z Kalifornské univerzity.

„Pokud management dokáže přijít na způsob, jak inženýrům umožnit, aby se skutečně zapojili do průlomových inovačních aktivit, může se ta firma stát důležitým hráčem,“ řekla Schaedeová. „Je to hluboce technologická společnost,“ dodala.

