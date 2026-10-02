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newstream.cz Trhy Tesla překvapila trh. Dodala méně aut než loni, akcie přesto vyskočily

Tesla překvapila trh. Dodala méně aut než loni, akcie přesto vyskočily

Tesla
ČTK
Michal Nosek
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Tesla ve třetím čtvrtletí dodala zákazníkům přes 486 tisíc aut. Přestože za loňským výsledkem zaostala, očekávání analytiků překonala téměř o 30 tisíc vozů. Investoři poslali akcie vzhůru o více než čtyři procenta. Automobilka Elona Muska tak živí naději, že se její hlavní byznys po dvou letech poklesu stabilizuje.

Americká automobilka Tesla ve třetím čtvrtletí dodala 486 532 vozů, meziročně o 2,1 procenta méně. Trh ale počítal s výrazně slabším výsledkem. Analytici podle odhadů společnosti Visible Alpha, na které se odvolává agentura Reuters, očekávali dodávky 456 896 aut. Tesla jejich odhad překonala zhruba o 6,5 procenta a proti druhému čtvrtletí dodávky zvýšila o 1,3 procenta.

Akcie na zveřejněná čísla reagovaly růstem, který po otevření amerických burz ještě zesílil. Odpoledne se obchodovaly přibližně za 370 dolarů, tedy o více než 4,5 procenta nad čtvrtečním závěrem. Od začátku roku však stále ztrácejí zhruba pětinu hodnoty.

Dodávky převýšily výrobu

Tesla během čtvrtletí vyrobila 464 391 automobilů, zhruba o 22 tisíc méně, než kolik jich předala zákazníkům. Naprostou většinu dodávek zajistily Model 3 a Model Y, na které připadlo 478 237 vozů. Ostatní modely, mezi něž firma řadí mimo jiné Cybertruck a Semi, přispěly 8295 auty.

Za prvních devět měsíců roku automobilka dodala celkem 1,325 milionu vozů, meziročně o 8,8 procenta více. Samotné třetí čtvrtletí přesto připomíná, že poptávka zůstává pro Teslu výzvou. Meziroční srovnání ovšem ovlivňuje i vysoká loňská základna: američtí zákazníci tehdy zvýšili nákupy před vypršením daňového zvýhodnění elektromobilů.

Naděje na konec dvouletého poklesu

Podle Reuters zveřejněná čísla naznačují možnou stabilizaci automobilového byznysu Tesly po dvou letech poklesu celoročních dodávek. Aby firma letos odvrátila třetí meziroční propad v řadě, musí v posledním čtvrtletí dodat nejméně 311 448 vozů.

Společnost Louda Auto spouští e-shop, v němž mohou zákazníci objednat konkrétní nový vůz, vyřešit pojištění a zvolit způsob převzetí

Auto do košíku, prosím. Louda spouští e-shop, nový vůz přiveze až před dům

Zprávy z firem

Vybrat auto z gauče, sjednat pojištění a objednat dopravu před dům. Louda Auto přesouvá nákup nových skladových vozů do e-shopu a slibuje objednávku během půl hodiny. Samotné předání zabere několik dní a bez některých formalit se zákazníci neobejdou. Český prodejce se pouští do modelu, který v zahraničí rozvíjejí Tesla, Amazon či Carvana.

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Zda se lepší než očekávaný odbyt promítne také do hospodaření, ukážou výsledky plánované na 21. října. Tesla upozorňuje, že samotné dodávky nejsou spolehlivým ukazatelem čtvrtletního zisku. Ten závisí také na prodejních cenách, výrobních nákladech nebo vývoji měnových kurzů.

Musk sází na robotaxi a umělou inteligenci

Pozornost investorů se stále více přesouvá od počtu prodaných aut k plánům šéfa firmy Elona Muska v oblasti umělé inteligence, autonomních taxi a humanoidních robotů. Právě na těchto dlouhodobých ambicích do značné míry stojí tržní hodnota Tesly, která přesahuje 1,4 bilionu dolarů, tedy přibližně 30 bilionů korun. Prodej automobilů přitom zůstává jejím největším zdrojem tržeb.

V robotaxi má navíc Tesla stále co dohánět. Její služba je zatím malá ve srovnání s konkurenční společností Waymo ze skupiny Alphabet, která už provozuje komerční služby v několika amerických městech.


 

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