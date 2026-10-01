Auto do košíku, prosím. Louda spouští e-shop, nový vůz přiveze až před dům
Vybrat auto z gauče, sjednat pojištění a objednat dopravu před dům. Louda Auto přesouvá nákup nových skladových vozů do e-shopu a slibuje objednávku během půl hodiny. Samotné předání zabere několik dní a bez některých formalit se zákazníci neobejdou. Český prodejce se pouští do modelu, který v zahraničí rozvíjejí Tesla, Amazon či Carvana.
Večer otevřít notebook, vybrat si barvu, výbavu a motor a místo další návštěvy autosalonu dokončit objednávku. Nákup nového auta se má podle Louda Auto přiblížit tomu, jak si lidé pořizují elektroniku nebo dovolenou. Jen položka v nákupním košíku bude výrazně dražší.
Společnost spouští e-shop, v němž mohou zákazníci objednat konkrétní nový vůz, vyřešit pojištění a zvolit způsob převzetí. Podle firmy projdou samotnou objednávkou za 20 až 30 minut. Automobil si následně vyzvednou na pobočce, případně si ho za 9 990 korun nechají přivézt na svou adresu.
„Zákazník ale musí dostat možnost vybrat si, jestli chce celý nákup řešit osobně, nebo si večer sedne k počítači, vybere konkrétní vůz a během půl hodiny ho objedná,“ říká předseda představenstva společnosti Pavel Louda.
Škoda Auto začne v červnu vyrábět svůj dosud nejdostupnější elektromobil Epiq. Malý městský crossover má nabídnout dojezd kolem 440 kilometrů, rychlé nabíjení a cenu od zhruba 26 tisíc eur, tedy asi 632 tisíc korun. Předprodej automobilka spustí ve středu, kdy zveřejní i kompletní ceník.
Nejlevnější elektrická Škoda míří do výroby. Epiq má stát kolem 632 tisíc
Zprávy z firem
Škoda Auto začne v červnu vyrábět svůj dosud nejdostupnější elektromobil Epiq. Malý městský crossover má nabídnout dojezd kolem 440 kilometrů, rychlé nabíjení a cenu od zhruba 26 tisíc eur, tedy asi 632 tisíc korun. Předprodej automobilka spustí ve středu, kdy zveřejní i kompletní ceník.
Pátá Octavia bez další návštěvy salonu
Nový e-shop má oslovit především zákazníky, kteří už vědí, co chtějí. Typickým příkladem je firma, která provozuje čtyři Octavie a potřebuje pátou. Nebo podnikatel, jenž chce další užitkový vůz stejného typu, jaký mu už několik let slouží.
„Ví, co od auta očekává, nepotřebuje další testovací jízdu ani několik návštěv autosalonu. Chce vidět konkrétní auta skladem, jejich výbavu a cenu, jedno si vybrat a co nejrychleji s ním odjet,“ vysvětluje Tomáš Brada, ředitel divize nových vozů a marketingu Louda Auto.
Tomu odpovídá i nabídka. Zákazník vybírá výhradně z nových automobilů, které už firma fyzicky má. Každý má pevně danou motorizaci, výbavu, barvu a cenu. Možnost sestavit si vůz přesně podle přání tedy ustupuje rychlosti: vybraný automobil už existuje a nečeká na místo ve výrobě.
Po výběru a přihlášení do zákaznického účtu kupující zaplatí vratný rezervační poplatek 20 tisíc korun. Tím si vůz zajistí po dobu potřebnou k dokončení nákupu.
Půl hodiny u počítače. Na auto se čeká déle
Slibovaná půlhodina se vztahuje k objednávce. Neznamená, že za stejnou dobu bude před domem stát auto s registračními značkami. Podle společnosti by od objednání po předání nemělo uplynout více než deset dní. Termín však závisí také na tom, jak rychle zákazník dodá potřebné dokumenty a jak dlouho potrvá registrace. Nejde tedy o bezpodmínečně garantovanou dodací lhůtu.
Právě administrativa ukazuje, kde zatím pohodlí online nákupu naráží na praktické hranice. Registraci sice vyřídí prodejce, potřebuje k ní ale plnou moc. Spotřebitelé ji podle popsaného postupu musí nechat úředně ověřit na Czech POINTu nebo u notáře a následně zaslat společnosti. Firmy a podnikatelé mohou dokument doručit prostřednictvím datové schránky.
K přípravě vozu na předání je vedle plné moci potřeba také zaplacená kupní cena, případně dokončené financování, a sjednané i uhrazené pojištění.
Splátky zatím pro podnikatele
Kupní cenu mohou soukromí i firemní zákazníci uhradit bankovním převodem. Financování přímo v e-shopu, které Louda Auto připravilo s Raiffeisen–Leasing, je při spuštění dostupné podnikatelským subjektům. Pro spotřebitele firma tuto možnost plánuje od začátku roku 2027.
Součástí nákupu je i porovnání nabídek pojišťoven. Vybrané pojištění lze rovnou sjednat a zaplatit. Právě spojení výběru auta, platby a doprovodných služeb má být hlavním přínosem novinky. Zákazník nemusí jednotlivé části nákupu řešit na několika místech.
České automobilce Škoda Auto se v letošním roce daří navzdory obtížné situaci v rámci skupiny Volkswagen. Podle výsledkové zprávy koncernu zvýšila Škoda Auto v prvních třech čtvrtletích roku provozní zisk meziročně o 5,4 procenta na 1,79 miliardy eur (zhruba 43,6 miliardy korun). Tržby vzrostly o 9,5 procenta na 22,34 miliardy eur. Růst zisku i tržeb tak potvrzuje stabilní pozici české značky v rámci skupiny i evropského trhu.
Škoda táhne koncern: česká značka zvyšuje zisk, Volkswagen se propadá
Zprávy z firem
České automobilce Škoda Auto se v letošním roce daří navzdory obtížné situaci v rámci skupiny Volkswagen. Podle výsledkové zprávy koncernu zvýšila Škoda Auto v prvních třech čtvrtletích roku provozní zisk meziročně o 5,4 procenta na 1,79 miliardy eur (zhruba 43,6 miliardy korun). Tržby vzrostly o 9,5 procenta na 22,34 miliardy eur. Růst zisku i tržeb tak potvrzuje stabilní pozici české značky v rámci skupiny i evropského trhu.
Tesla prodává napřímo, Amazon propojuje dealery
Louda Auto se označuje za prvního velkého automobilového dealera v Česku, který nabízí takto komplexní online nákup nového vozu. Samotné objednávání aut přes internet však novinkou není, a to ani pro české zákazníky.
Tesla umožňuje na českém webu objednat vůz online, vybrat dostupné skladové auto a prostřednictvím zákaznického účtu řešit navazující kroky včetně platby a údajů pro dodání. Také u ní ovšem rychlost objednávky neříká, kdy zákazník skutečně převezme klíče. Termín závisí na modelu, místě a dostupnosti.
Jinou cestou se vydal Amazon. V prosinci 2024 spustil v USA službu Amazon Autos s novými vozy Hyundai. Zákazník přes platformu vybírá automobil z nabídky zapojených prodejců, řeší financování a většinu dokumentů. Prodávajícím zůstává dealer, u něhož si kupující vůz také vyzvedne a případně dokončí dokumenty vyžadující fyzický podpis. Amazon tak tradiční autosalon propojuje s prostředím známým z internetových nákupů.
Americká Carvana zase vybudovala online model na prodeji ojetých vozů. Nabízí digitální výběr a financování, doručení nebo osobní převzetí a sedmidenní možnost vrácení podle podmínek služby. Snaží se tím překonat jednu z největších bariér internetového prodeje aut: ochotu zaplatit za vůz, do kterého si člověk před nákupem nesedl.
Tyto příklady ukazují, že online prodej může mít několik podob. Automobilka prodává přímo, internetové tržiště propojuje zákazníky s dealery a specializovaný prodejce staví na pohodlí doručení. Louda nyní přidává digitální nákup ke své existující síti autosalonů.
Vrácení auta má svá pravidla
Louda upozorňuje, že spotřebitel může při nákupu přes e-shop do 14 dnů od převzetí vozu odstoupit od smlouvy. Zároveň popisuje podmínky pro jeho vyzkoušení: počítá s nájezdem do 100 kilometrů.
Za každý kilometr nad tento limit chce podle zveřejněných informací účtovat 0,001 procenta kupní ceny. U automobilu za milion korun to odpovídá deseti korunám za kilometr navíc. Pokud by tedy zákazník před vrácením najel celkem 300 kilometrů, částka za 200 kilometrů nad limitem by podle tohoto výpočtu činila dva tisíce korun.
Možnost vrácení tak není pozvánkou k bezplatnému dvoutýdennímu cestování. Pro zákazníka, který vůz kupuje bez předchozí testovací jízdy, jsou podmínky jeho vyzkoušení podstatnou součástí rozhodování.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
O budoucnosti rozhodnou první desítky zákazníků
Přestože firma mluví o změně způsobu prodeje aut, její první očekávání jsou střízlivá. Do konce roku chce přes e-shop prodat desítky nových vozů. Na jejich nákupech hodlá sledovat, kdo službu využívá, jaká auta vybírá a kde se objednávka případně komplikuje.
Autosalony proto zůstávají součástí nabídky. Zákazník, který potřebuje porovnat posed za volantem, vyzkoušet podvozek nebo probrat výbavu s prodejcem, bude mít dál kam přijít.
Pro člověka, který přesně ví, jaké auto potřebuje, však může být rozhodující jiná zkušenost: zda nákup za stovky tisíc korun zvládne stejně přehledně jako běžnou internetovou objednávku. Právě to budou muset první měsíce Loudova e-shopu prověřit.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.