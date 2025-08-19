Lukáš Kovanda: Naděje, že ztichnou zbraně, sráží akcie evropských zbrojařů
Akcie evropských zbrojařů dnes padají. Naděje na mír na Ukrajině je jim „noční můrou“, stejně jako možná jednání Zelenského s Putinem.
Akcie evropských zbrojařských firem dnes (úterý) výrazně klesají. Možné setkání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem je jim „noční můrou“, neboť může znamenat průlom v dosavadní válce na Ukrajině. Trvalý klid zbraní na Ukrajině by znamenal celkově nižší poptávku po produkci evropských zbrojovek, tedy potenciálně i nižší zisky. Tato vyhlídka se nyní zrcadlí ve zmíněném citelném poklesu akcií.
Názory
Například německý zbrojař Rheinmetall nyní ztrácí přes čtyři procenta. Taktéž německý dodavatel armádních technologií RENK Group odepisuje dokonce takřka sedm procent. Italský zbrojař Leonardo padá o více než pět procent, německý dodavatel vojenských senzorů Hensoldt oslabuje o takřka šest procent, britská společnost BAE Systems odepisuje bezmála tři procenta.
Nutno však říci, že i přes dnešní poklesy jsou akcie evropských zbrojařů o zhruba 70 procent výše než letos začátkem roku, jak zachycuje příslušný souhrnný ukazatel sestavovaný agenturou Bloomberg. Zbrojaři totiž těží nejen z důsledku válečné situace na Ukrajině, ale také ze závazků členských zemí NATO navýšit během deseti let zbrojní a související výdaje na pět procent HDP.
Nynější poklesy zbrojařských akcií tak mohou z dlouhodobého hlediska představovat příležitost k nákupu daných akcií ve slevě.
Americký prezident Donald Trump v telefonickém rozhovoru s šéfem Kremlu Vladimirem Putinem dohodl, že schůzka Putina s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským by se měla uskutečnit do dvou týdnů. Po bilaterálním jednání má následovat třístranná schůzka s Trumpovou účastí. Místo ještě nebylo stanoveno, řekl německý kancléř Friedrich Merz podle tiskových agentur po jednání v Bílém domě.
