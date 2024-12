Eurozóna není USA. S&P a spol. odmítají uznat eurobondy jako národní nástroj financování

Vlivné americké finanční společnosti nechtějí uznat společné půjčování EU jako srovnatelné s půjčováním na národní úrovni. Tím podrývají evropskou integraci a přispívají k ohrožení eura.

Americké společnosti zasazují nepříjemný úder Evropské unii a euru. Již třetí globálně významná americká finanční společnost, S&P, odmítla eurodluhopisy uznat jako svojí povahou odpovídající národnímu nástroji. Dále je tedy považuje za finanční nástroj nadnárodní. Jenže půjčování prostřednictvím nadnárodních nástrojů je nákladnější než půjčování skrze nástroje národní, typu německých vládních dluhopisů (viz graf).

Již v létě se stejně rozhodli také další velký americký sestavovatel globálně využívaných burzovních a tržních indexů, společnost MSCI, či společnost Intercontinental Exchange, která provozuje newyorskou burzu (viz níže).

Tyto americké společnosti mají celosvětově zásadní vliv na finanční trhy a měly tak v moci výrazně snížit náklady společného půjčování na úrovni celé EU. To by přeneslo další, významný díl ekonomické, ale tím pádem i politické moci do Bruselu. Takto ale například z hlediska německé vlády zůstává nadále atraktivnější půjčovat si sama za sebe.

Například včera i proto německý ministr obrany Boris Pistorius odmítl polský návrh na společné půjčování na úrovni EU za účelem financování zbrojení a vojenské obranyschopnosti.

Neexistence významnějšího rozsahu společného půjčování na úrovni EU je jedním z klíčových důvodů, proč nelze stavět rovnítko mezi eurozónu a Spojené státy, ani mezi euro a dolar. Je projevem nedostatečné integrace EU a eurozóny, která staví otazník nad dlouhodobou udržitelnost eura coby měny.

