Analytička: Doporučení na ČEZ jsem neměnila přes dva roky

Teresa Schinwaldová z rakouské Raiffeisen Bank pro Newstream.cz uvedla, že poslední doporučení na akcie energetického gigantu ČEZ vydala v lednu 2021. V uplynulém týdnu se analytička stala terčem tvrdé kritiky na sociálních sítích, když se objevily zprávy, že očekává výrazný propad akcií polostátní firmy. Mělo jít o chybu na terminálech společnosti Bloomberg, který analytiky vydaná doporučení na akciové tituly sleduje.

Reklama

Nic jsem neměnila

V týdnu, kdy vláda schválila návrh zákona, který snižuje potřebnou většinu hlasů akcionářů pro přeměny obchodních společností a družstva, se na sociální síti Twitter i v bankovních kruzích začalo skloňovat jméno Teresa Schinwaldová. Ta se stala terčem posměšných a urážlivých komentářů.

Jde o analytičku rakouské Raiffeisen Bank International, která měla nelogicky snížit cílovou cenu akcií ČEZ, tedy cenu, za kterou analytik očekává, že se cenné papíry dané společnosti budou obchodovat během následujících 12 měsíců, na 600 korun. Vše v době, kdy akcie ČEZ sice přišly za týden o 15 procent, ale stále se obchodují za více než tisícovku za kus. Za této konstelace ještě podivněji působilo údajně nové doporučení akcie nakupovat.

Schinwaldová pro Newstream.cz potvrdila, že nové doporučení na akcie tuzemského energetického kolosu neměnila od ledna 2021, což potvrzují i přímo stránky ČEZ. „Jedná se o technickou chybu Bloombergu, která se prověřuje,“ řekla Newstream.cz Schinwaldová.

Dělení ČEZ

Mimo záznam o jejím údajném doporučení na akcie ČEZ mluvili i tuzemští analytici jako o podkopávání českého polostátního gigantu. Zarážející na celé situaci je, že Schinwaldové se nikdo nezeptal, její zaměstnavatel se k tomu také nevyjádřil.

Ve vládním návrhu stojí, že kvalifikovaná většina potřebná pro schválení rozdělení společnosti se mění na 75 procent hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, a to za současného navýšení usnášeníschopnosti, která má přesahovat dvě třetiny základního kapitálu. Menšinových akcionářů má ČEZ okolo 130 tisíc. Akcie společnosti během týdny klesly z více než 1200 k hranici 1000 korun.

O možném rozdělení ČEZ na dvě části, z nichž jedna by byla zcela vlastněna státem, mluvil premiér Petr Fiala už loni s tím, že by podrobnosti mohly být známy během první poloviny letošního roku. Zmiňovalo se ovládnutí výrobní části ČEZ státem, Fiala hovořil o získání kontroly nad klíčovými elektrárnami, díky čemuž by stát měl pod kontrolou i dostavbu jaderných bloků.