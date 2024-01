Akcie Colt CZ se po půlroční odmlce vrací k šesti stovkám

Zbrojařské společnosti v posledních letech těží ze zhoršené globální geopolitické situace ve světě a opětovnému návratu států ke zbrojení. I přes to mají akcie společnosti Colt CZ za sebou nelehké období. Jejich cena s v předešlém půlroce neustále propadala, což mělo za následek nezájmem investorů a slabý zobchodovaný objem akcií na Pražské burze. Přestože čistý zisk společnosti na kvartální bázi v meziročním srovnání stále roste, tržby v roce 2023 v meziročním srovnání klesaly.

Zdá se, že by však v roce 2024 mohlo dojít k obratu. Akcie společnosti se ze svých prosincových minim na hladině 520 Kč začaly rychle zvedat a aktuálně bojují o hladinu 600 korun, kterou jsme naposledy viděli právě před půl rokem. Na konci listopadu podpořil Colt CZ i její zakladatel, který na trhu nakoupil 89 tisíc akcií společnosti za průměrnou cenu 535,8 koruny.

Slabší výsledky

Colt CZ zveřejnil v listopadu výsledky hospodaření za první tři čtvrtletí roku 2023. Celkové tržby klesly meziročně o tři procenta na 9,91 miliardy korun, což bylo výrazně pod odhadem trhu 10,52 miliardy korun. Tento pokles jde zejména na vrub klesajícímu komerčnímu trhu s ručními zbraněmi v USA. Americký trh je v korekci již druhým rokem následkem silných prodejů v předešlých letech, předzásobením z dob pandemie, aktuální snaze domácností snížit výdaje a zřejmě i předáním vedení celého severoamerického trhu managementu amerického Coltu. USA se na celkových tržbách podílí 46 procenty, tržby na tomto trhu meziročně propadly o 19,8 procenta.

Za globálním poklesem tržeb dle společnosti stojí navíc vyšší sezónnost prodejů v segmentu ozbrojených složek a dopady přepočtu z cizí měny, zejména pak dolaru a eura.

Proti tomuto negativnímu vývoji jdou výnosy v ČR, které za prvních devět měsíců k 30. září 2023 vzrostly o 95,9 procenta na 1,7 miliardy. Meziroční nárůst prodejů zde souvisí s pokračujícími dodávkami Armádě ČR pod rámcovou smlouvou. Zajímavý nárůst je také patrný v Kanadě (79,3 procenta) v souvislosti s podporou Ukrajiny ze strany kanadské vlády. Nicméně obecně platí, že společnosti Colt CZ nepřinesla válka na Ukrajině výrazné zvýšení tržeb jako výrobcům větších zbraňových systémů.

Nové cíle

S oznámenými výsledky za prví tři čtvrtletí společnost revidovala celoroční cíle. Celkové tržby by měly být 15,2 až 15,5 miliardy a EBITDA 3,0 až 3,3 miliardy korun (předchozí byly v rozsazích 16,0 až 16,4 miliardy, respektive 3,2 až 3,4 miliardy). Důvodem je pomalejší oživení amerického komerčního trhu a také přesunutí některých zakázek do dalšího roku.

I přes toto snížení celoroční výhled naznačuje, že ve čtvrtém čtvrtletí by měl Colt reportovat velmi silná čísla. Tržby by měly dosáhnout na 5,4 miliardy a EBITDA na 1,7 miliardy. Projevit by se mohla slabší koruna, zlepšený marketing a dva nové produkty nabízené v USA. Současně výraznější vliv na obnovení poptávky v USA má konflikt na blízkém východě, který narůstá.

Akviziční jízda

Colt CZ se snaží navýšit tržby anorganicky, když v lednu pokračuje v akviziční politice. Po v prosinci oznámené akvizice výrobce munice Sellier & Bellot oznámil nákup práv duševního vlastnictví k technologii automatického granátometu Mk 47 od americké General Dynamics. Práva zahrnují kromě samotného 40 mm granátometu Mk 47 40 mm Advanced Lightweight Grenade Launcher i systém řízení palby.

Ředitel společnosti Jan Drahota očekává, že po spojení se Sellier & Bellot vznikne druhý největší výrobce ručních zbraní na světě, a to po italské Berettě. Výhody vidí v prodeji, kdy je možné zákazníkům jedné firmy prodávat i produkty té druhé a výzkumu a vývoji.