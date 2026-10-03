Ze stodoly zbyly jen zdi. Dnes na nich stojí moderní dům plný umění
Ze staré stodoly zůstaly jen kamenné zdi. Na nich dnes stojí bílý Stair House, který malířka Lu Jindrák Skřivánková proměnila v osobní svět plný umění, designu a nečekaných detailů. Betonové schodiště tu funguje jako socha, pod střechou se ukrývá meditační místnost a celý dům je pojatý jako jedno velké autorské dílo propojené s okolní krajinou.
Na konci malé vsi nedaleko České Lípy stojí bílý dům se sedlovou střechou. Zvenčí je jednoduchý, téměř strohý, uvnitř ale skrývá svět barev, materiálů, vzpomínek a uměleckých zásahů. Stair House patří malířce a vizuální umělkyni Lucii Jindrák Skřivánkové a vznikl na místě staré stodoly, z níž zůstaly jen kamenné zdi.
Právě půdorys původní stavby se stal základem nového domu. Jeho vnější podobu a zasazení do krajiny navrhl architekt Jan Žaloudek, zatímco interiér si Lu, jak jí říkají přátelé, postupně přetvořila ve vlastní „gesamtkunstwerk“, tedy kompletní umělecké dílo, v němž se propojují architektura, výtvarné umění, design i okolní krajina.
Pozemek původně pořídila se svým někdejším manželem Alexem Jindrákem jako místo, kam by mohli s dcerami odjíždět z Prahy a čerpat energii z přírody. Později projekt dokončila ve vlastní režii a dům začal získávat stále osobnější charakter.
„Snažím se vybudovat autentický otisk mé osobnosti. Téměř každý detail tu vypráví příběh z mého života a našich cest po světě. Stair House má člověka dovést ke klidu, meditaci a uzemnění,“ říká Lucie Jindrák Skřivánková.
Interiér jako pokračování obrazu
Uvnitř se střídá beton, nerez, dřevo, textil, sklo a keramika. Hladké povrchy kontrastují s hrubými, tvrdé s měkkými. Výraznou roli hraje modrá barva, kterou autorka spojuje se vzduchem, oblohou a volným prostorem. Objevuje se na lavici, klikách i na zvlněném žebříku vedoucím z hlavní ložnice do malé meditační místnosti.
Spolu s designérem Ivem Jedličkou vytvořila Lu ručně intarzovaný jídelní stůl, autorsky pojaté úložné prostory i další výtvarné zásahy. Do motivů se propsaly symboly samotného místa jako schodiště, sluneční paprsky, hvězdná obloha, ptáci nebo vulkanické horniny.
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Za jídelním stolem vznikla haptická tapiserie, do jejíhož povrchu mohou návštěvníci kreslit rukama a zanechat v domě vlastní stopu.
Výraznou součástí interiéru jsou také svítidla z papírmašé se zelenými a cihlovými gradienty, na jejichž návrhu se podíleli Matěj Coufal ze studia Playform a Ivo Jedlička. Skleněná svítidla do jídelny a koupelny navrhl Filip Hrubý.
Schodiště jako hlavní socha domu
Ústředním prvkem Stair House je betonové schodiště spojující otevřený obytný prostor s ložnicemi v patře. Lu chtěla, aby nebylo jen praktickou součástí domu, ale fungovalo také jako socha a místo k posezení s výhledem do krajiny.
Kvůli omezenému prostoru bylo odlito mimo stavbu a následně spuštěno do interiéru jeřábem přes střechu.
Jeho příběh je navíc osobní. Inspirací se stal londýnský dům rodinného přítele Petera Schillera, jednoho z Wintonových dětí. Dcery Lu a Alexe tam jako malé rády sedávaly na schodech. Autorka si tento moment spojila s pocitem klidu a bezpečí a chtěla podobné místo vytvořit i ve svém domě.
Až později zjistila, že historické německé jméno Stvolíneckých Petrovic znělo Petersdorf, Petrova ves.
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Staré a nové vedle sebe
Architekt Jan Žaloudek při návrhu vycházel z charakteru místa. Na pozemku už stojí historická myslivecká roubenka a nový dům k ní vytváří záměrný kontrast. Přestože přesně kopíruje půdorys původní stodoly a zachovává sedlovou střechu s pálenou krytinou, jeho bílá fasáda působí moderně. Inspirací byly i drobné kapličky v krajině nebo zděný barokní kostel v nedalekém Úštěku, který materiálově kontrastuje s okolními roubenými domy.
„Moje snaha byla nadčasovým, nebo snad až bezčasým domem doplnit toto místo, ne si ho pro sebe uzmout,“ říká Jan Žaloudek.
Dům proto nemá klasickou zahradu, plot ani výrazné zídky. Pozemek zůstává loukou a směrem do krajiny se přízemí otevírá velkoformátovým prosklením.
Od lázní k meditaci pod střechou
Každá část Stair House má vlastní atmosféru. Koupelna vychází ze zkušeností Lu z Jižní Koreje a Japonska a připomíná tamní lázně. Keramické obklady doplňuje umyvadlo v odstínu pálené hlíny, tónované zrcadlo, autorské svítidlo a strukturované omítky.
Z hlavní ložnice se po modrém žebříku vstupuje do malé zvukové meditační místnosti pod střechou. Uvnitř je podložka, zátěžová deka, integrované reproduktory a možnost úplného zatemnění. Prostor je určený k poslechu, meditaci a odpočinku.
Stair House vznikal tři roky jako soukromé rodinné útočiště, kolaudací ale jeho příběh nekončí. Lu Jindrák Skřivánková chce dům nabízet k pobytům.
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