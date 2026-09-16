Z průmyslového areálu vzniká nová městská čtvrť. Connect Vršovice nabídne 320 bytů
Bývalý průmyslový areál mezi Moskevskou a Křeslickou ulicí dostává novou podobu. Projekt Connect Vršovice od společností Neocity a Daramis zde nabídne 320 bytů s dispozicemi od 1+kk až po rodinné 4+kk v devíti budovách.
Vršovice mají za sebou výraznou proměnu. Z někdejší dělnické a průmyslové čtvrti se postupně stala jedna z vyhledávaných pražských rezidenčních lokalit, která těží z blízkosti centra, dobré dopravní dostupnosti i kompletní občanské vybavenosti. Na tuto proměnu navazuje Connect Vršovice, který roste na místě bývalého průmyslového areálu o rozloze 23 000 m².
„Proměna zchátralého brownfieldu je pro nás především příležitostí vrátit toto území zpět lidem. Od začátku jsme proto chtěli, aby Connect nebyl uzavřeným rezidenčním areálem, ale přirozenou součástí Vršovic – místem, kterým se dá projít, zastavit se v něm nebo využít služby v parteru, i když zde člověk nebydlí. Právě otevřenost vůči okolí považujeme za jeden z důležitých předpokladů fungující městské čtvrti,“ říká Oded Ber, CEO společnosti Neocity.
Od menších bytů po penthouse
Velikosti projektu odpovídá i samotná nabídka bydlení. V devíti budovách vznikne 320 bytů s dispozicemi od 1+kk a 2+kk pro jednotlivce či páry až po prostorné 3+kk a 4+kk pro rodiny. Vrcholem nabídky je exkluzivní penthouse umístěný v nejvyšších dvou podlažích jedné z věží.
Každý byt zároveň nabídne vlastní balkon, terasu nebo předzahrádku. Komfort zvyšuje také moderní technické vybavení včetně rekuperace vzduchu a stropního chlazení a vytápění. K dispozici budou dvoupodlažní podzemní garáže s 250 parkovacími místy, sklepní prostory a infrastruktura připravená pro elektromobilitu.
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Jsem pod minulým územním plánem podepsaný, pomohl jsem ho prosadit, ale mentálně jsem s ním nikdy nesouzněl, říká Jan Kasl, bývalý primátor Prahy, za jehož působení byl předchozí územní plán schválen. Aktuálně je Kasl předsedou České komory architektů, která má ke vzniku nových norem co říci. „Nový územní plán je jistě cestou dopředu, je však jasné, že se bude měnit,“ říká Kasl.
Kino, jóga i prostor pro práci
Významnou součástí projektu jsou společné prostory pro rezidenty. Obyvatelé budou mít k dispozici fitness, privátní kinosál, jógové studio nebo sdílenou místnost využitelnou pro práci, schůzky i společné aktivity či dětské oslavy. Mezi domy vzniknou zelené plochy, místa k posezení, dětská hřiště a vodní prvky.
V parteru je plánováno téměř 300 m² komerčních prostor pro služby a další provozy. Connect Vršovice tak nemá být pouze rezidenčním projektem, ale novou částí města s vlastním veřejným prostorem a základními službami.
Centrum na dosah, Eden za rohem
Connect Vršovice navíc těží z dobré polohy v srdci Vršovic. Tramvajová i autobusová zastávka jsou v pěší vzdálenosti, nedaleko je i železniční stanice Praha-Eden a Praha-Vršovice nebo obchodní centrum Eden. V lokalitě je také několik škol a školek a pár minut pěšky park Heroldovy sady.
Ze starého kina vzniká nové divadlo, z brownfieldů nové čtvrti a Ostrava se pomalu zbavuje nálepky města uhlí a kouře. Ostravští patrioti, Albert Čuba i architekt David Kotek, ale upozorňují, že skutečná proměna bude vyžadovat mnohem víc než několik výrazných projektů.
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Ze starého kina vzniká nové divadlo, z brownfieldů nové čtvrti a Ostrava se pomalu zbavuje nálepky města uhlí a kouře. Ostravští patrioti, Albert Čuba i architekt David Kotek, ale upozorňují, že skutečná proměna bude vyžadovat mnohem víc než několik výrazných projektů.
Lokalitu navíc v příštích letech doplní Drážní promenáda, která promění bývalý železniční koridor v prostor pro pěší, cyklisty, sport i odpočinek.
„Drážní promenáda je pro budoucnost Vršovic stejně důležitá jako samotná nová výstavba. Propojí několik městských částí a dnes nevyužívané území promění v novou pěší a cyklistickou osu i místo pro volný čas a setkávání. Společně s další proměnou Vršovic může výrazně zvýšit kvalitu života v celé lokalitě,“ dodává Oded Ber.
V posledních několika letech bylo na pražský nemovitostní trh dodáno pouze kolem pěti a půl tisíce nových bytů. V dohledné době nelze čekat nějaké zlepšení, říká Michal Šiller, obchodní ředitel společnosti Neocity. Výsledkem je nedostatečná nabídka nových bytů a tím jejich zdražování.
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V posledních několika letech bylo na pražský nemovitostní trh dodáno pouze kolem pěti a půl tisíce nových bytů. V dohledné době nelze čekat nějaké zlepšení, říká Michal Šiller, obchodní ředitel společnosti Neocity. Výsledkem je nedostatečná nabídka nových bytů a tím jejich zdražování.
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