Štiřín nikdo nechce ani s miliardovou slevou. Stát ho nabízí od Paříže až po Tokio
Z původních 3,3 miliardy na 649 milionů korun. Ani tak výrazné zlevnění zatím nepomohlo státu prodat barokní zámek Štiřín nedaleko Prahy. Po deseti neúspěšných aukcích hledá kupce také prostřednictvím českých ambasád v zahraničí. Další pokus o prodej přijde už začátkem prosince.
Barokní zámek Štiřín se stal pro český stát pořádně tvrdým realitním oříškem. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se rozsáhlý zámecký areál snaží prodat už více než dva roky, ale ani deset elektronických aukcí nepřineslo nového majitele. Nepomohlo ani výrazné snižování ceny. Z původních 3,3 miliardy korun se vyvolávací částka postupně propadla na současných 649 milionů. Stát se proto při hledání investora obrací také do zahraničí a k propagaci nemovitosti využívá síť českých diplomatických zastoupení.
Na prodej Štiřína upozorňují například české ambasády v Paříži, Berlíně, Madridu, Haagu, Tokiu nebo australské Canbeře. Nabídka se objevila také na stránkách dalších zastupitelských úřadů v Evropě, Asii a Spojených státech. Některé ambasády informují o prodeji prostřednictvím webových stránek, další jej propagovaly také na sociálních sítích. Zatímco část zveřejněných nabídek se vztahovala k předchozím aukcím, jiné již upozorňují na prosincovou dražbu s novou cenou 649 milionů korun.
Zámek hledá kupce i na sociálních sítích ambasád
Pozoruhodná je například propagace ve Francii. České velvyslanectví v Paříži zveřejnilo nabídku ve francouzštině s titulkem představujícím barokní zámek Štiřín jako nemovitost na prodej pouhých 25 kilometrů od Prahy. Inzerát upozorňoval na historický charakter areálu a jeho investiční potenciál. Vztahoval se ještě k říjnové aukci, při níž stát požadoval nejméně 720 milionů korun.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Zatímco pařížská nabídka propagovala starší aukci, další české zastupitelské úřady již představují aktuální podmínky prodeje. Například velvyslanectví v Tokiu, Madridu, Bruselu či Haagu upozorňují na elektronickou dražbu plánovanou na 2. a 3. prosince 2026 s vyvolávací cenou 649 milionů korun.
Japonská ambasáda zároveň informuje o možnosti přihazování v elektronické aukci, nizozemské zastoupení představuje Štiřín jako výjimečnou investiční příležitost. Podobně je nabídka prezentována také na Tchaj-wanu.
Z 3,3 miliardy na 649 milionů. Ani deset aukcí nestačilo
Příběh neúspěšného prodeje Štiřína sleduje Newstream dlouhodobě. Když stát v květnu 2024 vyhlásil první aukci, stanovil minimální cenu na 3,3 miliardy korun. Jednalo se tehdy o historicky nejvyšší vyhlášenou minimální cenu při prodeji státního majetku prostřednictvím ÚZSVM. Jenže zájemce se nenašel. Následovala další kola dražeb a postupné zlevňování, které se během následujících dvou let proměnilo v sérii neúspěšných pokusů.
Ve druhém kole stát požadoval 2,5 miliardy korun, následně 1,7 miliardy a později 1,445 miliardy. Cena postupně klesla pod miliardu, v srpnu 2025 na necelých 796 milionů korun a v dalších kolech na 720 milionů. Ani desátá aukce, která se uskutečnila letos v říjnu, však nepřinesla nového majitele. Nikdo totiž nesložil požadovanou kauci.
Pro jedenáctý pokus stát snížil cenu na 649 milionů korun, tedy přibližně o 71 milionů oproti předchozí nabídce. V porovnání s původní cenovkou z roku 2024 jde o pokles přesahující 80 procent. Je ovšem nutné připomenout, že rozsah prodávaného majetku se mezitím částečně změnil. Z nabídky například vypadla bývalá ubytovna a některé pozemky, které stát převedl obci Kamenice.
Zámecký areál Štiřín už dlouhou dobu zeje prázdnotou. Uzavřeny jsou tamní restaurace, sály i park a golfové hřiště. Stát pro nemovitost hledá nového majitele v aukci. Pro potenciální „kupce“ už vypsal dvě prohlídky. Na jednu z nich jsme se vypravili i my.
REPORTÁŽ: Podaří se prodat zámek ve Štiříně? O prohlídky miliardového majetku není zájem
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Zámecký areál Štiřín už dlouhou dobu zeje prázdnotou. Uzavřeny jsou tamní restaurace, sály i park a golfové hřiště. Stát pro nemovitost hledá nového majitele v aukci. Pro potenciální „kupce“ už vypsal dvě prohlídky. Na jednu z nich jsme se vypravili i my.
Luxusní hotel, restaurace i rozlehlý park. Štiřín má co nabídnout
Zámek Štiřín se nachází v Kamenici přibližně 25 kilometrů jihovýchodně od Prahy. Barokní sídlo z 18. století obklopuje rozsáhlý park a celý areál v minulosti sloužil jako hotelové a konferenční centrum. K dispozici bylo 64 hotelových pokojů v pěti budovách, restaurace, vinárna, společenské a konferenční sály, wellness centrum i další sportovní a relaxační zázemí.
Areál dlouhé roky využívalo ministerstvo zahraničí prostřednictvím své příspěvkové organizace. V červnu 2023 jej ale převzal ÚZSVM, protože jej resort již nepotřeboval. Zámek byl v té době uzavřený a mimo provoz zůstává dodnes. Majetkový úřad jej nejprve nabídl ostatním státním institucím, žádná však o převzetí neprojevila zájem. Následně proto začal hledat soukromého vlastníka.
Prodej historického komplexu nicméně komplikuje jeho specifický charakter. Památkově chráněné objekty vyžadují citlivý přístup při rekonstrukcích a jejich provoz může znamenat značné výdaje. Budoucí majitel tak musí počítat nejen s kupní cenou, ale také s investicemi do dalšího provozu, údržby a případné modernizace.
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Stát se znovu pokouší prodat barokní zámek Bezdružice na Tachovsku, který připadl státu po odsouzeném podnikateli Jiřím Kubíčkovi. Rozsáhlý areál s téměř dvouhektarovým parkem, ubytovacími pokoji, restaurací a dalšími provozy nabízí tentokrát za minimálně 45 milionů korun, tedy výrazně méně než při prvních pokusech o prodej.
Kamenice zámek nechce. O část areálu ale stála
Do příběhu Štiřína významně vstupuje také obec Kamenice, na jejímž území se historický komplex nachází. Její starosta Pavel Čermák v rozhovoru pro newstream.cz už dříve upozorňoval, že obec nemá zájem převzít samotný zámek. Usilovala však o některé související pozemky a objekty, které by mohla využít pro veřejné účely.
„Naším cílem je, aby park byl veřejně přístupný. Aby nehrozila situace, že ho někdo oplotí a udělá si z něj soukromou zahradu,“ uvedl Čermák v rozhovoru. Obec podle něj usilovala také o pozemky potřebné k vybudování chodníků a o bývalou ubytovnu, kterou chtěla využít pro předškolní zařízení.
Zámek Štiřín se neprodal ani v osmé aukci, pořádané státem. Cena za jeden rok aukce od aukce padala ze 3,4 miliardy korun až na 796 milionů korun. Do poslední aukce se sice přihlásil „zájemce“, jenže nepřihazoval, takže i tato aukce skončila fiaskem. Další aukce ve stávajícím formátu zřejmě nebude, stát se domluvil s obcí Kamenice, kde zámek stojí, že jí přenechá některé pozemky. „Volby by na tyto domluvy neměly mít vliv, ale obávám se, že mohou mít,“ říká Pavel Čermák, starosta Kamenice.
Kauza Štiřín: Zámek nechceme, přilehlý park ano, říká starosta Kamenice
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Zámek Štiřín se neprodal ani v osmé aukci, pořádané státem. Cena za jeden rok aukce od aukce padala ze 3,4 miliardy korun až na 796 milionů korun. Do poslední aukce se sice přihlásil „zájemce“, jenže nepřihazoval, takže i tato aukce skončila fiaskem. Další aukce ve stávajícím formátu zřejmě nebude, stát se domluvil s obcí Kamenice, kde zámek stojí, že jí přenechá některé pozemky. „Volby by na tyto domluvy neměly mít vliv, ale obávám se, že mohou mít,“ říká Pavel Čermák, starosta Kamenice.
Část těchto plánů se mezitím podařilo uskutečnit. ÚZSVM na konci letošního září bezúplatně převedl Kamenici objekt bývalé ubytovny z konce šedesátých let. Obec v něm plánuje zřídit mateřskou školu. Získala také část pozemků pro připravovanou výstavbu chodníků. Samotný zámek však zůstává státu a čeká na nového vlastníka.
Další elektronická aukce začne 2. prosince 2026 v 10 hodin a skončí následující den ve stejný čas. Zájemci musejí nejpozději do půlnoci 1. prosince složit kauci ve výši 20 milionů korun. Minimální kupní cena činí 649 milionů a každý další příhoz musí částku navýšit alespoň o 50 tisíc korun.
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