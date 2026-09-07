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newstream.cz Reality Plzeňský brownfield se mění k nepoznání. Nová Papírna nabídne 1500 bytů, park, náměstí i kulturní zázemí

Plzeňský brownfield se mění k nepoznání. Nová Papírna nabídne 1500 bytů, park, náměstí i kulturní zázemí

Bývalý areál papírny u Radbuzy se mění v jednu z největších nových čtvrtí v Plzni
ČTK
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Bývalý areál papírny u Radbuzy se mění v jednu z největších nových čtvrtí v Plzni. Developer BC Real tu chce během osmi let vybudovat 1500 bytů, obnovit památkově chráněné haly a doplnit je obchody, restauracemi, galeriemi, sportem i novou náplavkou. Prvních 350 bytů už stojí.

Téměř jedenáct hektarů bývalé papírny u řeky Radbuzy se postupně mění v novou plzeňskou čtvrť. Developer BC Real chce v areálu Nové Papírny během osmi let vybudovat celkem 1500 bytů, z nichž 350 je už hotových. Vedle nové výstavby ale počítá i s obnovou čtyř památkově chráněných objektů, které mají sloužit jako zázemí celé čtvrti. Vzniknou v nich obchody, služby, ordinace, restaurace, kanceláře, sportovní prostory, galerie i hudební klub.

Nová Papírna nemá být uzavřeným rezidenčním areálem. Podle architekta a spolumajitele BC Realu Patrika Nováka má jít o otevřený prostor pro všechny Plzeňany. Součástí čtvrti proto bude i park, nová náplavka a více než tři tisíce metrů čtverečních velké náměstí mezi historickými halami Kotelna a Varna. Právě tam se mají konat kulturní akce, letní kino, zimní bruslení nebo festivaly jídla a pití. Prostor má zároveň fungovat jako galerie pod širým nebem se sochami a dalšími instalacemi.

14 fotografií v galerii

Industriální minulost zůstane zachována

Silnou součástí projektu zůstane industriální minulost místa. Památkově chráněné jsou tři více než sto let staré bloky, z nichž některé části mají přes 150 let, a také 89 metrů vysoký komín. Hotový už je blok Brána v Zahradní ulici, jeden z prvních plzeňských domů z monolitického železobetonu, který kdysi stavěla firma Müller & Kapsa. Rekonstrukcí procházejí také haly Kotelna a Varna z režného zdiva. Kotelna má být dokončena ve druhé polovině roku 2028, Varna o dva roky později. U komína se připravuje projekt opravy a do budoucna by měl sloužit mimo jiné pro umělecké projekce.

Projekt Nová Papírna BC Real, užito se svolením

Obě historické haly mají mít odlišný charakter. Kotelna má být živější a více kulturní, Varna klidnější a obchodnější. Developer už hledá nájemce a podle jejich potřeb chce prostory dále upravovat. V halách mají vzniknout také galerie a ateliéry pro umělce. Na tradici kulturního využití chce projekt navázat i po zkušenosti s Café Papírna, které v areálu dlouhé roky fungovalo, než muselo ustoupit stavebním úpravám.

BC Real

Bývalá vývařovna Škodovky padne. V Plzni místo ní vznikne přes 400 bytů

Reality

V Plzni začala demolice bývalé centrální vývařovny Škodovky, která kdysi zvládala připravit až 22 tisíc jídel denně. Developer BC Real na jejím místě postaví přes 400 bytů, park pro rezidenty a prostory pro obchody a služby. Samotná výstavba má začít počátkem příštího roku.

ČTK

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Zachování identity místa

Podle Nováka je cílem zachovat identitu místa a spojit ji s novou funkcí. „Plzeň, která vždy byla městem průmyslu, má tři zásadní podniky. Pivovar funguje a žije dál, Škodovku, kde se část areálu využívá k původním účelům, a Papírnu, která má jasnou vizi. Pojďme tu identitu ukázat, obnovit ji a žít s ní dál,“ uvedl.

Projekt Nová Papírna vzniká jako společný podnik BC Realu a společnosti KRPA Investment, bývalých Krkonošských papíren. Připravoval se pět let a postupně se rozšiřuje po jednotlivých etapách. Každý rok chce developer zahájit jednu novou etapu bytových domů. Do konce letošního roku má být dokončen další objekt se 180 byty a dvěma věžemi o deseti a patnácti podlažích. Další domy už jsou ve výstavbě.

Hotové jsou zatím objekty u řeky a domy u vjezdu z ulice Zahradní. Nová čtvrť má už také schválené názvy hlavních ulic, například Piettová podle původní Piettovy papírny, Kalandrová, U Kotelny, U Varny nebo Obálková. Podél Nové Papírny a protějšího areálu DEPO2015 má navíc vzniknout nová náplavka, která obě části území propojí s řekou a veřejným prostorem.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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