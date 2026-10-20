Ďolíček se konečně začíná měnit. Bohemians mají povolení, na stadion míří stavbaři
Bohemians dostali stavební povolení na novou jižní tribunu a ve středu 21. října zahájí práce na jejích základech. Začíná tak první etapa proměny vršovického Ďolíčku, která má trvat přibližně pět let. Stadion získá přes osm tisíc míst a parametry pro mezinárodní zápasy. Fotbal se na něm má hrát i během rekonstrukce.
Na vršovickém stadionu už je připravená vrtná souprava, vyrobené jsou i ocelové konstrukce a betonové prvky nové tribuny. Bohemians dosud čekali na stavební povolení. V úterý 20. října ho stavební odbor Úřadu městské části Praha 10 vydal a klub oznámil, že hned následující ráno zahájí práce na základových pilotech.
„Bylo to dlouhé a náročné období, ale dovedlo nás k vytouženému cíli. V následujících týdnech už fanoušci uvidí růst novou tribunu u tramvaje,“ uvedl ředitel Bohemians Darek Jakubowicz na klubovém webu.
Právě jižní tribuna u Vršovické ulice otevře celkovou rekonstrukci Ďolíčku. Pro klub jde o začátek dlouho připravované modernizace stadionu, který už přestává vyhovovat současným požadavkům.
Nejprve základy, potom tribuna
Tempo prvních týdnů určí práce pod zemí. Pokud půjde vrtání pilot podle plánu, mohlo by skončit na začátku listopadu. Případné komplikace mohou podle Jakubowicze tento termín posunout přibližně o dva týdny.
„Dalších přibližně deset dnů bude trvat usazení košů a vytvrdnutí betonu. Následně nastoupí do práce oceláři,“ popsal ředitel na klubovém webu další postup.
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Poté začne vznikat samotná tribuna, postupně směrem od stávající hlavní tribuny. Ocelové konstrukce i betonové prvky už jsou podle klubu vyrobené, opatřené potřebnými ochrannými nátěry a připravené k převozu na staveniště.
Stavbaři mají pracovat téměř až do Vánoc. Po sváteční přestávce se mají na stadion vrátit v prvním týdnu roku 2027.
Přes osm tisíc míst a inspirace v Argentině
Jižní tribunou proměna Ďolíčku teprve začne. Celková rekonstrukce má zabrat zhruba pět let a zvýšit kapacitu stadionu ze současných 6250 na více než osm tisíc míst. Podobu modernizovaného areálu klub představil v květnu 2025.
Stadion má získat uzavřenou podobu v tradičních zelenobílých barvách. Výrazným prvkem bude vedle nové tribuny u tramvajové zastávky také „plochá“ východní tribuna. Její řešení má připomínat slavnou La Bomboneru, domácí stadion argentinského klubu Boca Juniors.
Po dokončení má Ďolíček splňovat čtvrtou kategorii UEFA pro pořádání mezinárodních utkání. Areál má zároveň sloužit veřejnosti i mimo fotbalové zápasy.
Důležitý předpoklad pro investice do stadionu získali Bohemians už před rokem, kdy si s městem sjednali dlouhodobý pronájem na dalších 60 let. Ten klubu umožňuje plánovat rozsáhlejší úpravy s dlouhodobou perspektivou.
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Fotbal zůstane, přispívají i fanoušci
Bohemians kvůli rekonstrukci neplánují stěhování domácích ligových zápasů. Ďolíček má zůstat v provozu po celou dobu prací. Výstavba jižní tribuny, která nyní na stadionu chybí, by měla návštěvy utkání omezit jen minimálně.
Do obnovy stadionu se zapojují také příznivci. V kampani Klokani sobě mohou přispívat na transparentní účet, na němž se podle Sport.cz k úternímu ránu sešlo necelých 2,6 milionu korun.
Vychází podzimní Realitní Club
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