PPF nakupuje reality. Dohodla se na převzetí dejvického Telehousu
Realitní divize skupiny PPF rozšiřuje portfolio v těsném sousedství své centrály. Dohodla se na koupi kancelářské budovy Telehouse v pražských Dejvicích, která nabízí přes 21 tisíc metrů čtverečních pronajímatelných ploch. Mezi prodávajícími je i společnost Radka Pokorného. Cenu strany nezveřejnily.
PPF Real Estate uzavřela dohodu o akvizici Telehousu se skupinou investorů, do níž patří BPD Development a společnost Engine Prague Development Radka Pokorného. Administrativní budova stojí nedaleko sídla skupiny PPF i kanceláří její realitní divize. Právě poloha hrála při rozhodování o nákupu významnou roli.
Kanceláře vedle vlastní centrály
Telehouse má podle PPF dlouhodobě vysokou obsazenost. Jeho prostory využívají firmy z technologického, telekomunikačního, zdravotnického i farmaceutického sektoru. Konkrétní míru obsazenosti ani výnos z nájemného společnost nezveřejnila.
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Kellnerová kupuje od Pražáka developerské projekty u O2 areny
Reality
PPF už patří O2 arena, teď si ukrajuje další kus jejího okolí. Od Kaprainu miliardáře Karla Pražáka kupuje balík firem, za nimiž stojí pozemky, kanceláře i připravované developerské projekty v Praze. Hodnota obchodu zůstává tajná, transakci už posuzuje antimonopolní úřad.
„Telehouse je vysoce kvalitní kancelářské aktivum ve výborné lokalitě s dlouhodobě silnou poptávkou nájemců. Oceňujeme také strategickou polohu budovy v bezprostřední blízkosti sídla skupiny PPF a kanceláří PPF Real Estate,“ uvedl předseda představenstva PPF Real Estate Robert Ševela.
Budova má podle něj zapadat do strategie investic do prvotřídních nemovitostí. K přednostem lokality patří dopravní dostupnost, občanská vybavenost a blízkost Letiště Václava Havla.
Z telefonní ústředny moderní kanceláře
Telehouse byl dokončen v roce 2019 a je součástí kancelářské čtvrti Downtown Dejvice, kterou rozvíjela společnost BPD Development. V sousedství stojí také administrativní budovy PPF Gate a BLOX či hotel Diplomat.
Za současnou podobou Telehousu se skrývá starší historie: vznikl přestavbou a přístavbou telefonní ústředny z konce sedmdesátých let. Připomínkou původního objektu je i socha Vítěze od Olbrama Zoubka, znovu umístěná ve vstupním atriu.
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Reality
Do pražských Bubnů míří těžká investorská sestava. Původní vlastník pozemků J&T prodal polovinu konkurenční skupině Penta, podíl v projektu bude mít i nová investiční skupina spoluzaložená Michalem Strnadem. Společně chtějí proměnit obří brownfield v novou městskou čtvrť. Vzniknout může až deset tisíc bytů a investice se mají vyšplhat k 90 miliardám korun.
Zástupci prodávajících v oznámení vyzdvihli znalost místního trhu na straně nového investora. „Věříme, že PPF Real Estate dokáže plně využít její další potenciál,“ uvedli. Finanční podrobnosti obchodu zůstanou po dohodě obou stran neveřejné.
Po hotelech další pražská akvizice
Dohoda o Telehousu navazuje na předchozí investice PPF do pražských nemovitostí. V roce 2025 její realitní divize dokončila akvizice hotelů Hilton Prague Atrium, Four Seasons a Diplomat. Právě poslední z nich se rovněž nachází v sousedství centrály skupiny.
PPF Real Estate působí na evropském i americkém trhu. Vedle kancelářských budov investuje také do hotelů a rezidenčních projektů.
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