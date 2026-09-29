Fond Mint kupuje byty v karlínském Rohan City
Rezidenční fond skupiny Mint kupuje od developera Sekyra Group novou budovu v pražském Karlíně. Objekt v chystané druhé etapě projektu Rohan City nabídne 113 plně vybavených bytů pod značkou Mint Living a 450 metrů čtverečních obchodních ploch. Start pronájmu fond odhaduje na rok 2030.
Nájemní bydlení v Praze nejen zdražuje, ale také se zmenšuje nabídka. Na byt o dispozici 2+kk je v současnosti v Praze až sto zájemců. Fond Mint na tento trend sází a pořizuje celé domy s nájemním bydlením. V rámci tohoto institucionálního nájemního bydlení potom provozuje zcela vybavené byty s veškerým zázemím.
„Karlín dnes patří mezi nejvyhledávanější pražské čtvrti pro život a pro Mint Living jsme zde dlouho hledali vhodný projekt. Jsem rád, že jsme získali budovu v další etapě Rohan City, která slibuje proměnit zanedbávanou lokalitu ve čtvrť plnou života. Tento architektonicky atraktivní projekt se stane novou vlajkovou lodí našeho rezidenčního fondu a nabídne náš dosud nejvyšší standard technologií i vybavení,“ říká Erik Janovský, partner nemovitostní skupiny Mint.
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Na účtech hlavního města je nyní přes dvě stě miliard korun. Praha si je šetří na velké dopravní stavby, jako je metro D nebo pražský okruh. Opozice současnému vedení města vytýká, že peníze nechává ležet ladem, místo aby je investovalo do rozvoje.
Nová budova pro nájemní bydlení vyroste v rámci druhé etapy projektu Rohan City, kterou Sekyra Group plánuje začít stavět ještě letos. Mint rezidenční fond v domě nabídne 113 bytů v dispozicích 1+kk, 1,5+kk a 2+kk. Všechny jednotky fond bude pronajímat kompletně vybavené přes svou vlastní platformu Mint Living. V přízemí objektu navíc nabídne 450 metrů čtverečních komerčních ploch pro obchody a služby.
Karlín, z povodní 2002 k luxusu
Jde o rohovou budovu nově vznikajícího komplexu, v cihlové barvě z pera studia Qarta Architektura. Celé území bývalého karlínského brownfieldu prochází od roku 2021 proměnou. Druhá etapa výstavby, v níž se nachází i budova fondu Mint, leží blíže k centru města a naváže na historické Lyčkovo náměstí.
V okolí nových domů vznikne rozsáhlý park, který propojí stávající Kaizlovy sady s budoucím parkem Maniny u břehu Vltavy. Obyvatelé nové budovy tak získají rychlé spojení s přírodou i výbornou dopravní dostupnost díky plánovanému Rohanskému mostu s tramvajovou tratí.
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Dřevo na jeden rodinný dům přiroste podle zástupců oboru v českých lesích zhruba za dvě minuty. Tuzemští výrobci chtějí místo kulatiny vyvážet hotové stavební konstrukce a získávat více zakázek na bytové domy, školy či nemocnice. Proč se tedy ze dřeva nestaví víc? V debatě Newstream Leaders Business Talks zaznělo, že vedle technologií rozhodují zkušenosti projektantů, přístup veřejných zadavatelů, ekonomika developmentu i délka povolování.
„Tato akvizice v Rohan City rozšiřuje portfolio našeho fondu o lokalitu, která perfektně odpovídá naší dlouhodobé strategii. Chceme lidem nabízet bydlení tam, kde mají práci, kulturu i přírodu na dosah ruky. Karlínský projekt všechny tyto parametry splňuje a věříme, že po svém dokončení v roce 2030 se zařadí mezi nejúspěšnější nájemní projekty v Praze,“ tvrdí Janovský.
Nová akvizice je již šestým projektem v portfoliu Mint rezidenčního fondu, který vznikl v roce 2020. Celkem fond spravuje 1055 bytů v Praze, Brně a Plzni, z toho je v pronájmu 636 bytů a dalších 306 bytů bude přebírat v následujících měsících od developera Metrostav Development, který dokončuje třetí etapu pražského projektu Vysočanský mlýn. Do fondu investuje přes 13 tisíc retailových investorů, například přes ČSOB Private Banking, Patria Finance nebo nově J&T Banku.
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