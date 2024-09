Zelenskyj: Operace v Kurské oblasti se povedla, na 60 tisíc ruských vojáků se stáhlo

Ukrajinská operace v ruské Kurské oblasti uspěla, a to i tím, že přiměla Rusko stáhnout tam na 60 tisíc vojáků z míst, kde by jinak ukrajinské obraně hrozily problémy. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru poskytnutém americké televizi NBC News, ze kterého citovala ukrajinská a zahraniční média.

„Jedním z cílů kurské operace je stažení ruských vojsk na jejich území. Nyní už mohu říci, že tam (do Kurské oblasti) stáhli okolo 60 tisíc vojáků. Stáhli je z některých míst, kde nám hrozily problémy, protože jsme neměli balíky zbraní (od západních spojenců),“ uvedl Zelenskyj podle listu Ukrajinska pravda a postěžoval si, že docházelo dokonce k tomu, že Ukrajina mohla odpovědět jen jedinou ranou na 12 ruských výstřelů.

Po stažení části ruských sil z jihovýchodní fronty v Záporožské a Cherskonské oblasti se tento poměr zlepšil na asi 1:3, dodal prezident. Deník připomněl, že velitel ukrajinských sil Oleksandr Syrskyj před týdnem hovořil o tom, že Rusko přesunulo do Kurské oblasti na 30 tisíc vojáků a každý den tento počet roste.

NBC News na svém webu poznamenala, že není s to ověřit uvedený počet ruských vojáků přemístěných do Kurské oblasti. Kreml se snaží tvářit, že má situaci pod kontrolou, ale Rusku se dosud nepodařilo vytlačit Ukrajince z ruského území, kam vpadli před měsícem. Navzdory tomuto ukrajinskému úspěchu na ruské půdě, ukrajinská obrana nadále ztrácí půdu pod nohama na východě země, kde se ruské síly přibližují k dobytí Pokrovska a sousedního města Toreck.

