Žádné další bomby. USA zastavily velkou dodávku zbraní do Izraele

Spojené státy odložily plánovanou dodávku munice Izraeli a kvůli jeho operacím v Rafáhu na jihu Pásma Gazy nyní přehodnocují bezprostřední vojenskou podporu židovského státu. Uvedl to americký ministr obrany Lloyd Austin, čímž potvrdil zprávy amerických médií z uplynulých dní. Podle tisku je to od začátku války v Gaze první známý případ, kdy Američané kvůli nesouhlasu s počínáním izraelské vlády sáhli na dodávky zbraní.

Reklama

"Pozastavili jsme jednu dodávku munice s vysokým nákladem," řekl Austin při slyšení v americkém Senátu. Množství munice ani její parametry nespecifikoval. Zdůrazňoval přitom, že žádné definitivní rozhodnutí nepadlo. Podle médií vláda minulý týden zadržela dodávku 3500 bomb, z nichž zhruba polovinu tvoří silné pumy, které váží zhruba jednu tunu.

"Momentálně přehodnocujeme některé dodávky bezpečnostní pomoci v krátkodobém horizontu v kontextu dění, které se odehrává v Rafáhu," uvedl Austin.

AKTUALIZOVÁNO: Izrael odmítl dohodu přijatou Hamásem. Armáda udeřila v Rafáhu Politika Návrh dohody o příměří schválený palestinským hnutím Hamás neplní izraelské požadavky, ale Izrael bude pokračovat v jednáních, řekl podle agentury Reuters premiér Benjamin Netanjahu. Jeho válečný kabinet mezitím jednohlasně vyjádřil podporu pokračování vojenských operací v Rafáhu na jihu Pásma Gazy. ČTK Přečíst článek

Jeho prohlášení bylo nejnovější ukázkou sílícího napětí mezi Washingtonem a izraelskou vládou v době války v Gaze, kterou Izrael zahájil v reakci na útok teroristického hnutí Hamás z loňského 7. října. Operace izraelské armády v hustě zalidněné oblasti zabily tisíce civilistů a přispěly k masivní humanitární krizi. Američtí činitelé včetně prezidenta Joea Bidena vůči krokům svého blízkovýchodního spojence mnohokrát dali najevo výhrady, do minulého měsíce však vláda Izraeli stále dodávala zbraně.

Izrael tento týden vystupňoval své operace v oblasti města Rafáh, kam před boji v uplynulých měsících uprchly statisíce Palestinců. Washington s pozemním útokem na město nesouhlasí a ministr Austin dnes uvedl, že tam Spojené státy nechtějí vidět "žádné významnější boje". Nejmenovaný americký činitel deníku The Washington Post řekl, že pozdržení dodávky bomb je "varovným výstřelem", který má Izraelce od útoku odradit.

Rozzlobený spojenec

První informaci o odkladu dodávky zbraní přinesl už v neděli zpravodajský web Axios, v úterý pak několik médií informovalo, že příčinou tohoto kroku jsou obavy z použití daných bomb právě v Rafáhu. Podle tisku o věci rozhodl přímo prezident Biden, Bílý dům se ale zatím k vývoji odmítá vyjádřit.

Spojené státy od začátku války dodaly Izraeli tisíce tunových bomb, které dokáží srovnat se zemí celé bytové domy a které posílají úlomky do vzdálenosti stovek metrů. Analýza deníku The New York Times na konci loňského roku zjistila, že Izraelci používali pumy tohoto druhu poměrně běžně, přičemž část shodili i na jih Pásma Gazy, kam doporučovali odejít civilistům ze severu.

Aktuální přehodnocování americké vojenské podpory by se podle médií mohlo dotknout i dalších plánovaných dodávek kromě zmíněných 3500 bomb. Zdroje zevnitř vlády zmínily i zásilku 6500 souprav označovaných zkratkou JDAM, které umožňují bombám změnit trajektorii směrem k zamýšlenému cíli.

To vše se děje v době, kdy americký Kongres čeká na zprávu Bidenovy administrativy o tom, zda Izrael při tažení proti Hamásu dodržuje mezinárodní právo. Vláda avizovala, že dlouho připravované hodnocení předloží zákonodárcům dnes, podle informací amerických médií ale zpráva stále hotová není.