Za útok na Kapitol vysoký trest. Soud Nordeana poslal na 18 let do vězení

Americký soudce odsoudil Ethana Nordeana, vůdce krajně pravicových Proud Boys, k 18 letům vězení za roli v útoku na sídlo amerického Kongresu z 6. ledna 2021. Porota ho uznala vinným ze spiknutí a z dalších zločinů.

Prokuratura pro Nordeana požadovala 27 let vězení. Další člen skupiny dostal dnes za účast na akci, kdy část davu stoupenců republikánského prezidenta Donalda Trumpa vtrhla do sídla Kongresu ve snaze zabránit oficiálnímu potvrzení vítězství demokrata Joea Bidena, deset let.

„Pokud v této zemi nebudeme mít pokojné předání moci, nemáme nic,“ řekl americký okresní soudce Timothy Kelly. Nordean před soudem nazval 6. leden „úplnou a naprostou tragédií“ a řekl, že šel do Kapitolu, aby byl vůdcem a aby se lidé nedostali do problémů. „I když je pravda, že z celého srdce lituji toho, co jsem ten den udělal, víc lituji toho, že jsem nebyl lepším vůdcem,“ dodal.

V souvislosti s výtržnostmi v Kapitolu bylo nebo je stíháno více než 1000 lidí. V dřívějších procesech bylo již odsouzeno několik členů další krajně pravicové skupiny známé jako Oath Keepers, včetně jejího zakladatele Stewarta Rhodese, který v květnu dostal také trest 18 let vězení, což je dosud nejvyšší vyměřený trest v této kauze.

Jen o rok kratší trest vyměřil federální soud ve Washingtonu ve čtvrtek za účast na rozvratném spiknutí v souvislosti s útokem na sídlo Kongresu bývalému vůdci Proud Boys Josephu Biggsovi. Prokuratura pro Biggse žádala 33 let vězení. Další lídr lídr skupiny Proud Boys - Zachary Rehl dostal ve čtvrtek 15 let vězení za účast na rozvratném spiknutí.

V den útoku na Kapitol zemřeli čtyři lidé, mezi mrtvými byla 35letá bývalá příslušnice vojenského letectva a stoupenkyně Trumpa Ashli Babbittová, zbylí tři zemřeli kvůli náhlým zdravotním příhodám. Jeden člen ochranky Kapitolu podlehl zraněním o den později. Úřady následně uvedly, že zemřel přirozenou smrtí. Asi 140 policistů utrpělo zranění a čtyři policisté v následujících měsících spáchali sebevraždu.