Vláda schválila rozpočet na příští rok, Bartoš pro něj nehlasoval

Vláda ve středu schválila zvýšení schodků rozpočtů pro letošní i příští rok. Letošní deficit vzroste o 30 miliard korun na 282 miliard korun, v příštím roce počítá kabinet se schodkem 241 miliard korun, což je o 11 miliard více oproti původnímu návrhu. Končící Bartoš pro rozpočet nehlasoval.

Reklama

Vláda ve středu schválila zvýšení schodku letošního státního rozpočtu o 30 miliard korun na 282 miliard korun. Po jednání vlády to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Peníze jsou určené na odstraňování škod po povodních, které v polovině září postihly především Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Sněmovna by novelu rozpočtu měla projednat ve stavu legislativní nouze už v úterý 1. října.

V novelizovaném rozpočtu se o 30 miliard korun zvyšují výdaje kapitoly všeobecná pokladní správa. Celkové plánované výdaje letošního rozpočtu se tak zvýší na 2,222 bilionu korun, příjmy zůstanou 1,94 bilionu korun.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) už dříve uvedl, že pokud se při vyčíslení škod ukáže, že nároky na státní rozpočet nedosáhnou nyní schválených 30 miliard korun, bude deficit příslušným způsobem snížen.

Stočtyřka ve sněmovně

Vláda ve středu schválila také návrh rozpočtu na příští rok se schodkem 241 miliard korun. Proti původnímu návrhu ministerstva financí z konce srpna je schodek vyšší o 11 miliard korun, které půjdou na odstraňování škod po zářijových povodních. Předseda Pirátů a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš na svém asi posledním jednání vlády (v úterý ho Fiala k 1. říjnu odvolal) rozpočet nepodpořil. Odmítnutí rozpočtu Bartoš vysvětlil tím, že chtěl peníze použít jinak.

Reklama

„Chtěl jsem vyjednat miliardu pro ministerstvo zahraničí, neboť je již roky podfinancováno. Pro ministerstvo pro místní rozvoj více peněz pro hospodářsky ohrožená území a regionální rozvoj a peníze pro hybridní poštu, kterou má zajišťovat ministerstvo pro stavební úřady, a provoz digitalizace stavebního řízení,“ řekl Bartoš serveru Novinky.cz.

Vláda původně počítala se schodkem 230 miliard, kvůli likvidaci následků povodní ale schodek prohloubila na 241 miliard.

Příjmy rozpočtu na příští rok by měly být 2,086 bilionu korun, proti letošnímu rozpočtu vzrostou o 7,5 procenta. Rozpočtované výdaje jsou 2,327 bilionu korun, ve srovnání s novelou letošního rozpočtu jsou vyšší o 4,7 procenta.

Návrh státního rozpočtu musí vláda do konce září odeslat do sněmovny, poslanci by se jím měli začít zabývat v říjnu. Vláda měla dosud ve sněmovně pohodlnou většinu 108 hlasů. Předseda čtyřčlenného poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek ale řekl, že Piráti zákon nepodpoří, postupovat budou stejně jako ve středu jejich předseda Ivan Bartoš. Vládní koalice tak disponuje ve dvousetčlenné sněmovně 104 hlasy, s těmi počítá i pro schválení rozpočtu, řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) po středečním jednání vlády. Závěrečné hlasování o podobě státního rozpočtu bývá zpravidla v plánu v prosinci, poté musí zákon ještě podepsat prezident. Senát se k rozpočtu nevyjadřuje.