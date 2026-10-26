Vláda chce ztížit cestu k euru. Podpořila ústavní zakotvení české koruny
Česká koruna má získat silnější ústavní ochranu. Vláda Andreje Babiše podpořila návrh SPD a Motoristů, podle kterého by případné nahrazení koruny jinou měnou vyžadovalo třípětinovou většinu v obou komorách Parlamentu. Návrh přijetí eura přímo nezakazuje, jeho prosazení by ale podmínil výrazně širší politickou shodou, než jaká je potřeba při běžném hlasování.
Vláda podpořila návrh SPD a Motoristů, který má českou korunu zakotvit přímo v ústavě. Pokud by novela prošla Parlamentem, případná budoucí změna měny by vyžadovala souhlas třípětinové většiny všech poslanců a třípětinové většiny přítomných senátorů. Vládní strany ANO, SPD a Motoristé přitom samy takový počet hlasů nemají, takže by pro změnu ústavy potřebovaly podporu části opozice. Vládní legislativci přitom kabinetu původně doporučovali zaujmout k návrhu neutrální stanovisko.
Pod návrhem jsou podepsáni ministři Boris Šťastný a Petr Macinka z Motoristů, předseda Sněmovny Tomio Okamura z SPD a Filip Turek za Motoristy. Podle nich má ústavní zakotvení koruny zajistit, aby o případné změně české měny nemohla rozhodnout pouze běžná parlamentní většina. Záměr chránit korunu na ústavní úrovni má vláda také ve svém programu a příští rok chce předložit vlastní návrh, který má zahrnovat i právo držet a používat hotovost.
Česko se k euru stále nemá, Česká mincovna už ale myslí na dobu, kdy by se společná evropská měna mohla razit i v Jablonci nad Nisou. Staví tam nový závod za téměř půl miliardy korun, který má kromě českých mincí zvládnout i ty eurové. Přes sedm tisíc metrů čtverečních výrobních a administrativních prostor, přísná bezpečnostní opatření a technologie připravené na další desetiletí. Při přípravě stavby ale bylo potřeba vyřešit také jednu poněkud nečekanou komplikaci: vystěhovat původní obyvatele pozemku. Lesní mravence.
Česko se k euru nemá. Mincovna už se ale chystá na jeho ražbu
Reality
Česko se k euru stále nemá, Česká mincovna už ale myslí na dobu, kdy by se společná evropská měna mohla razit i v Jablonci nad Nisou. Staví tam nový závod za téměř půl miliardy korun, který má kromě českých mincí zvládnout i ty eurové. Přes sedm tisíc metrů čtverečních výrobních a administrativních prostor, přísná bezpečnostní opatření a technologie připravené na další desetiletí. Při přípravě stavby ale bylo potřeba vyřešit také jednu poněkud nečekanou komplikaci: vystěhovat původní obyvatele pozemku. Lesní mravence.
Euro návrh nezakazuje
Ústavní pojistka sama o sobě neznamená, že by se Česko zbavilo svého závazku přijmout euro. K tomu se zavázalo podpisem přístupové smlouvy k Evropské unii, jejíž znění schválili občané v referendu v roce 2003. Konkrétní termín přijetí společné měny ale stanoven není. Podle vládních legislativců by se Česko mohlo této povinnosti úplně zbavit pouze vyjednáním změny základního práva Evropské unie.
Také sami předkladatelé uvádějí, že novela vstup do eurozóny nezakazuje ani nestanovuje, že Česko euro nikdy nepřijme. Tvrdí proto, že je návrh slučitelný s evropským právem, zároveň ale připouštějí, že proti němu mohou zaznít námitky založené na principu loajální spolupráce a rozhodnutích Soudního dvora EU.
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Babišova vláda euro zavádět nechce
Česko v současnosti splňuje tři ze čtyř podmínek potřebných pro vstup do eurozóny. Podle Evropské komise vyhovuje kritériím cenové stability, zdravých veřejných financí a dlouhodobých úrokových sazeb. Nesplňuje však požadavek na stabilitu směnného kurzu, takže euro zatím zavést nemůže.
Premiér Andrej Babiš už v květnu uvedl, že jeho vláda nebude dál zpracovávat pravidelnou zprávu o připravenosti Česka na přijetí eura. Podle něj nemá takový dokument smysl ve chvíli, kdy současný kabinet společnou evropskou měnu zavádět nechce.