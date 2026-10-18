USA se ozvaly kvůli Západnímu břehu. Izrael má tvrdě zakročit proti osadníkům
Spojené státy zvýšily tlak na Izrael kvůli násilí židovských osadníků na okupovaném Západním břehu Jordánu. Americký ministr zahraničí Marco Rubio vyzval izraelské úřady k tvrdším zásahům poté, co byla při jednom z útoků zraněna také americká fotožurnalistka. Od konce září se podle izraelské organizace Ješ Din osadníci podíleli nejméně na 170 útocích proti Palestincům.
Spojené státy přitlačily na Izrael kvůli útokům židovských osadníků na Západním břehu Jordánu. Americký ministr zahraničí Marco Rubio v sobotu uvedl, že Washington po izraelských úřadech požaduje důraznější postup proti podobnému násilí. Jeho vyjádření přišlo poté, co se začalo masivně šířit video zachycující napadení americké fotožurnalistky Heidi Levineové, která pracuje pro deník The Washington Post.
„Ty záběry a to, co vidíme, nás velmi znepokojují,“ uvedl Rubio. „Požádali jsme Izraelce – a nadále je k tomu vyzýváme –, aby proti takovému jednání tvrdě zakročili,“ dodal. Levineová byla jednou z nejméně dvou zraněných při pátečním incidentu, během něhož izraelští osadníci napadli palestinské civilisty.
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Washington chce od Izraele vysvětlení
Americké ministerstvo zahraničí už podle Rubia začalo okolnosti útoku na Levineovou prověřovat. Ministr, který s novináři hovořil před odletem do Uzbekistánu, uvedl, že do neděle očekává zprávu od amerického velvyslanectví v Jeruzalémě.
Incident zároveň získal širší mezinárodní rozměr. Podle belgického ministra zahraničí byli na okupovaném Západním břehu napadeni také evropští diplomaté a jeden francouzský starosta.
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Od září nejméně 170 útoků
Násilí osadníků přitom podle izraelské organizace Ješ Din není ojedinělým jevem. Organizace, která situaci v osadách monitoruje, uvedla, že od 27. září, tedy zhruba od začátku každoroční sklizně oliv, se izraelští osadníci podíleli nejméně na 170 útocích proti Palestincům.
Na Západním břehu Jordánu, který Izrael okupuje od roku 1967, žijí přibližně tři miliony Palestinců a více než půl milionu izraelských osadníků. Izraelské osady na tomto území jsou podle mezinárodního práva nelegální.
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