Ukrajina dostane další miliardy. Světová banka pošle Kyjevu 3,4 miliardy dolarů
Ukrajina dostane od Světové banky další pomoc ve výši 3,39 miliardy dolarů, tedy zhruba 72,5 miliardy korun. Oznámila to ve čtvrtek podle agentury DPA na konferenci o poválečné obnově Ukrajiny v polském Gdaňsku ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková.
Kyjev dostane další finanční pomoc. Světová banka pošle Ukrajině 3,39 miliardy dolarů, část formou příspěvků na stabilizaci státu a část jako půjčku na hospodářský rozvoj. Evropská unie zároveň oznámila uvolnění prvních 3,2 miliardy eur z unijního úvěru.
Bez zahraniční finanční pomoci na stabilizaci by Ukrajina nemohla ustát boj proti ruské invazi. Jedním z hlavních dárců je právě Světová banka, poznamenala DPA.
Pomoc na stabilizaci i rozvoj
Svyrydenková ve svém čtvrtečním prohlášení uvedla, že příslušné dohody byly podepsány v Gdaňsku, kde se setkala s prezidentem Světové banky Ajayem Bangou.
Podle prohlášení bude 2,35 miliardy dolarů Ukrajině poskytnuto formou příspěvků na stabilizaci státu a ekonomiky. Dalších 1,04 miliardy dolarů bude určeno na hospodářský rozvoj formou půjčky, za kterou ručí Británie a Japonsko.
Kdy budou peníze vyplaceny, zatím není jasné.
Evropská unie uvolňuje další miliardy
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve čtvrtek na gdaňské konferenci oznámila uvolnění prvních 3,2 miliardy eur, tedy přes 77 miliard korun, Kyjevu v rámci unijního úvěru. Celková výše půjčky činí 90 miliard eur, tedy 2,2 bilionu korun, a vyplácení peněz je rozloženo na letošní a příští rok.
Původně se měla za půjčku zaručit celá EU, Česko, Slovensko a Maďarsko však oznámily, že se na zárukách podílet nebudou.
Obnovu brzdí pokračující válka
Ukrajinskou delegaci v Gdaňsku místo prezidenta Volodymyra Zelenského vede Svyrydenková kvůli aktuální roztržce mezi Varšavou a Kyjevem.
Za Českou republiku se konference účastní premiér Andrej Babiš. Ten zdůraznil, že Ukrajina se nemůže skutečně obnovit, dokud pokračuje válka. Varoval, že bez ukončení bojů nebude možné obnovit infrastrukturu ani zajistit návrat běžného života.
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Kyjev dostane další miliardy na zbraně, drony i střely
Politika
Ukrajina získá další peníze na obranu proti ruské agresi. Spojenci slíbili přes miliardu dolarů na nákup amerických zbraní, více než půl miliardy na českou muniční iniciativu a další miliardu na drony a střely.