Údajný špión ve službách české rozvědky si odpyká trest na Sibiři

Ruský novinář Ivan Safronov, který byl loni odsouzen na více než dvě desítky let vězení za vlastizradu kvůli údajné spolupráci s českou rozvědkou, byl převezen k výkonu trestu do trestanecké kolonie na Sibiři. S odvoláním na rodinu žurnalisty o tom informovala agentura Interfax.

Reklama

Loni v září moskevský soud odsoudil novináře deníků Kommersant a Vedomosti k 22 letům vězení s přísným režimem a pokutě 500 tisíc rublů (asi 204 tisíc korun) za vlastizradu. V prosinci odvolací soud tento rozsudek potvrdil. Safronov jakoukoliv vinu odmítl a obvinění přičetl snaze ruské tajné služby o výrobu špionů, když ty skutečné je těžké dopadnout.

Rodina odsouzeného nyní uvedla, že Safronov byl převezen do trestanecké kolonie IK-7 Arejskoje nedaleko Krasnojarsku. Jedná se o trestanecké zařízení s přísným režimem, kam jsou umísťováni prvně trestaní muži.

Safronova zatkla v červenci 2020 ruská tajná služba FSB a obvinila ho z vlastizrady. Tvrdí, že novináře v roce 2012 zverbovala česká rozvědka. Safronov podle FSB mimo jiné předával tajné informace o dodávkách ruských zbraní postsovětským státům, na Blízký východ, do Afriky a na Balkán a tyto informace by prý státy NATO mohly použít proti bezpečnosti Ruska.

Alexandr Vondra: Globální hodnoty neexistují, ukázala Ukrajina. Evropa by se měla probrat Politika Válka na Ukrajině jasně ukázala, že každá ze světových velmocí hraje svou vlastní hru, říká Alexandr Vondra, europoslanec, bývalý ministr obrany a současný místopředseda ODS. Evropa se po ruském útoku na Ukrajinu sjednotila, což je vlastně pozitivní nechtěný důsledek agrese Vladimira Putina. Také ve Spojených státech podle Vondry pochopili, že očekávání od Ruska byla nadnesená. Nicméně světové společenství nesdílí evropské zděšení z Ruska. Čína, Indie, Írán či arabské státy hrají vlastní geopolitickou hru. „Končí utopická představa, že celý svět bude sdílet jakési univerzálně platné hodnoty,“ říká Alexandr Vondra. Dalibor Martínek Přečíst článek