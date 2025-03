Trump zvažuje, že uzná Krym jako ruský

Americký prezident Donald Trump zvažuje uznání ukrajinského Krymského poloostrova, který Rusko v roce 2014 anektovalo v rozporu s mezinárodním právem, za ruský, uvedl zpravodajský server Semafor. Bílý dům o tom podle něj uvažuje v souvislosti s mírovou dohodou, která by ukončila válku na Ukrajině, jež se už tři roky brání ruské agresi. Agentuře Reuters se nepodařilo tuto zprávu nezávisle ověřit a Bílý dům věc podle Semaforu odmítl komentovat.

Semafor s odvoláním na dva informované zdroje uvedl, že američtí představitelé rovněž jednali o tom, že by se USA mohly snažit pokusit přimět OSN, aby rovněž uznala Krym za ruský.

Trump podle Semaforu ohledně uznání Krymu za ruský neučinil konečné rozhodnutí a jedná se o jednu z různých možností.

Trump bude dnes telefonicky hovořit se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem ve snaze jej přesvědčit, aby přistoupil na krátkodobý klid zbraní na Ukrajině, jenž by vedl k trvalému konci konfliktu.

Krym většina zemí uznává jako součást Ukrajiny a Kyjev prohlásil, že chce tento černomořský poloostrov zpět, i když uznal, že jeho navrácení silou je prozatím nerealistické, píše Reuters.

Kreml opakovaně uvedl, že Krym, kde sídlí ruská černomořská flotila a jehož populaci před anexí tvořili převážně rusky mluvící obyvatelé, je již formálně součástí Ruska, a tato otázka je podle něj uzavřena „navždy“.

