Střídání stráží. Trump vybral za nového velvyslance v Praze podnikatele Merricka

Americký prezident Donald Trump v noci na dnešek oznámil, že příštím velvyslancem Spojených států v ČR bude podnikatel a pedagog Nicholas Merrick. Staronový republikánský prezident o tom spolu s dalšími nominacemi informoval na své sociální síti Truth Social. Velvyslance nominuje v USA prezident, ale do funkce je musí ještě potvrdit Senát, kde nyní mají Trumpovi republikáni většinu.

„Nicholas je velmi uznávaný podnikatel a pedagog, který vede rodinnou kancelář Kennyho a Lisy Trouttových v hodnotě 1,6 miliardy dolarů. Dříve byl finančním ředitelem dvou veřejně obchodovaných telekomunikačních společností a působil v několika velkých penzijních radách,“ uvedl Trump s tím, že Merrick obdržel bakalářský titul z Virginské univerzity a magisterský titul z Harvardovy univerzity.

Budoucí americký velvyslanec v ČR Nicholas Merrick Cistercian Preparatory School

Merrick v Praze nahradí Bijana Sabeta, který podle zvyklostí skončil jako velvyslanec s nástupem Trumpa do Bílého domu, tedy k 20. lednu.

Vedle jména příštího amerického velvyslance v ČR Trump na své síti zveřejnil také jména příštích velvyslanců USA v Norsku (Michael E. Kavoukjian), Polsku (Thomas Rose) a v Kostarice (Melinda Hildebrandová).

