Richterová: Stanjura nám prostě kecá. Jednání o nedůvěře vládě dominuje opoziční kritika

Sněmovnímu jednání o vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy (ODS) dominovaly ve středu po poledni opoziční výtky zejména od SPD. S obhajobou vlády naopak vystoupila dvojice lidoveckých poslanců. Piráti se opakovaně, ale marně dožadovali účasti ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS).

Schůze svolaná z podnětu ANO začala v úterý dopoledne a po zhruba 19 hodinách debat počet přihlášek do rozpravy klesl na zhruba polovinu z původních tří desítek.

„Pokud je bitcoinová kauza spojena s jednotlivými politiky nebo úředníky, nelze z toho automaticky vinit celý kabinet,“ řekl Antonín Tesařík (KDU-ČSL) k miliardovému daru v bitcoinech se sporným původem ministerstvu spravedlnosti. Jeho stranický kolega Miroslav Zborovský uvedl, že z jeho pohledu si kabinet zaslouží důvěru za nezbytnou, byť nepopulární důchodovou reformu. „Populistu dokáže dělat s prominutím každý blbec, odpovědnost je mnohem těžší,“ podotkl Zborovský.

ANO neuspělo. Ústavní soudci penzijní reformu podrželi Money Vládní většina uhájila před Ústavním soudem (ÚS) novelu, která zpřísnila podmínky předčasných důchodů. Návrh ANO na zrušení novely soudci zamítli. ČTK Přečíst článek

Piráti požadovali Stanjurovu přítomnost kvůli tomu, aby přiblížil obsah své lednové schůzky s Blažkem ještě jako ministrem spravedlnosti k možnosti daru bitcoinů. Zároveň chtěli objasnit, proč tvrdil, že záporné stanovisko právní sekce svého úřadu k daru četl až půldruhého měsíce po jeho vypracování, a navíc až po přijetí bitcoinů. „Pan ministr financí Stanjura je buď diletant, anebo nám prostě kecá,“ uvedla místopředsedkyně Pirátů a sněmovny Olga Richterová. Podle ní je obtížné věřit tomu, že ředitel kabinetu ministra Filip Benda negativní posudek právní sekce ministerstva financí stopil. Přímější byl Hubert Lang (ANO), podle něhož Stanjura poslancům o své roli v kauze lhal.

„Pablo Escobar byl pouhým břídilem ve srovnání s tím, co dokázala zprocesovat tato vláda, tedy legalizovat nějakým způsobem výnosy z trestné činnosti,“ řekl Radek Koten (SPD) s ohledem na to, že kryptoměnu daroval muž odsouzený v minulosti za obchod s drogami, nedovolené ozbrojování a za zpronevěru. V Jižní Americe by podle Kotena nikdo dar od narkobarona Escobara nepřijal. Podle poslankyně SPD Ivety Štefanové ohrožuje kauza důvěru lidí v parlamentní demokracii a stát a poškodila dobrou pověst Česka v celém světe. „Je jednoznačně namístě, aby sněmovna konečně vyslovila nedůvěru této nehorázné vládě,“ prohlásila.

Bitcoinová aféra stála křeslo ministra spravedlnosti Pavla Blažka, jenž také přerušil členství v ODS. Opozice ale volá po odstoupení alespoň ještě Stanjury, který podle ní o transakci předem věděl.

Pro nedůvěru kabinetu, aby padl, by muselo aktivně hlasovat nejméně 101 z celkového počtu 200 poslanců. ANO a SPD jich mají společně s Piráty v plném počtu dohromady 95. Reálně jich bude patrně o jednoho méně s ohledem na omluvu Tomáše Helebranta (ANO) ze zdravotních důvodů. Premiér Fiala věří v to, že naprostá většina poslanců vládního tábora bude v době hlasování v sále a kabinet aktivně podpoří.

Svrhnout Fialovu vládu se opozici nepodaří ani napočtvrté, nemá dost hlasů Politika Poslanci budou ve středu pokračovat v jednání o vyslovení nedůvěry koaliční vládě Petra Fialy, které vyvolalo opoziční ANO kvůli aféře s miliardovým darem v bitcoinech ministerstvu spravedlnosti. Hlasování se očekává ve večerních hodinách. Při ukončení úvodního jednacího dne chtěly vystoupit tři desítky poslanců. Je v podstatě zřejmé, že kabinet také čtvrtému opozičnímu pokusu o své svržení odolá. Opozice v podobě ANO, SPD a tentokrát i Pirátů nemá pro schválení návrhu na vyslovení nedůvěry kabinetu dost hlasů. ČTK Přečíst článek