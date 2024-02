Povstalci v Barmě úspěšně bojují proti armádě. Její vůdce Min Aun Hlain čelí tři roky po násilném puči velkému tlaku

Na shromáždění v jednom z barmských měst s vojenskou posádkou vyzýval v polovině ledna radikální mnich Pauk Ko To, který je přívržencem armády, k rezignaci nynějšího vůdce barmské vojenské junty Min Aun Hlaina. Podle videí z akce zveřejněných na internetu dav reagoval souhlasným pokřikem. Mnozí novináři a blogeři podporující armádu vyslovují v příspěvcích na sociálních sítích stejný požadavek, píše agentura Reuters.

Ještě před pár měsíci by podobná veřejná prohlášení proti vůdci mocné junty a šéfovi barmských ozbrojených sil byla nemyslitelná. Min Aun Hlain se ale nyní nachází v nejslabší pozici od 1. února 2021, kdy armáda provedla převrat a sesadila demokraticky zvolenou vládu nositelky Nobelovy ceny za mír Do Aun Schan Su Ťij.

Pochybnosti nad vůdcovskou funkcí 67letého generála vyvstaly po sérii porážek armády při bojích s povstalci z řad etnických menšin, kteří v říjnu zahájili rozsáhlou ofenzivu. Junta podle mediální skupiny Myanmar Peace Monitor ztratila kontrolu již nad 35 městy a obcemi. Příměří vyjednané za pomoci Pekingu zastavilo boje v blízkosti čínské hranice, na dalších místech střety pokračují.

Junta o vývoji na bojištích neinformuje, přiznala ale určité ztráty územní kontroly. Vůdce vojenské vlády Min Aun Hlain minulou středu, den před třetím výročím puče, prodloužil o další půlrok v Barmě výjimečný stav, což zdůvodnil nutností „nastolit v zemi stabilitu a mír“.

„V armádě panuje hluboká frustrace, která se vztahuje i na osobnost Min Aun Hlaina,“ řekl agentuře Reuters diplomat z jihovýchodní Asie pod podmínkou anonymity. „Někteří lidé by určitě velmi přivítali, kdyby odešel,“ dodal diplomat, podle nějž má barmská armáda problémy rekrutovat nové vojáky a přimět nebojový personál odejít na frontu.

Prohry armády na bojišti nemusí vést nutně ke kolapsu státu a také není jasné, jestli a jakým způsobem by mohl být Min Aun Hlain sesazen a kdo by jej mohl nahradit. Podle některých názorů by se jeho následovníkem mohl stát jeho nynější zástupce Sou Win.

Vývoj událostí každopádně poškodil obraz Min Aun Hlaina i celé barmské armády, kterou OSN obviňuje ze systematického porušování lidských práv v zemi. „Její špatné výsledky na bojišti jsou nacionalisty a dalšími stoupenci armády vnímány jako velká ostuda,“ uvedl Richard Horsey, který působí jako poradce Mezinárodní krizové skupiny.

Prorežimní novinář Mou Hein, který vede zpravodajský server Thuriya Nei Wun a často se objevuje ve státní televizi, vznesl otázky ohledně armádního vedení po lednovém pádu města Laukkain.

Junta po převratu slíbila, že do srpna 2023 uspořádá volby. Puč ale vyvolal rozsáhlé nepokoje, které armáda krvavě potlačila, což mělo za následek vznik opozičního ozbrojeného odporu. Současně zintenzivnily svůj boj povstalecké skupiny, které desítky let usilují o větší práva etnických menšin.

Utrpěla i barmská ekonomika - již tak oslabená desetiletími vojenské vlády - kterou postihly západní sankce a odchod zahraničních investorů po převratu. „Opakované přerušování dodávek elektřiny, častý nedostatek základního zboží, včetně paliva, a raketově rostoucí ceny postihující běžné občany, to vše dále podrývá podporu junty,“ podotkl finanční analytik, který z obav o svou bezpečnost nechtěl být jmenován.

Minulou středu vláda národní jednoty, kterou sestavili odpůrci převratu a která zahrnuje i politiky ze strany Su Ťij, uvedla, že je připravena k jednání s armádou, pokud bude splněno šest jejích podmínek. Ty zahrnují nastolení civilní vlády a konec zapojení armády do politiky.

Opozice má omezený čas, než boje v mnoha částech země utichnou kvůli monzunovým dešťům přicházejícím zpravidla v červnu. Podle bývalého amerického velvyslance v Barmě Scota Marciela ale má ozbrojený odpor nyní velkou šanci armádu porazit, minimálně v tom smyslu, že se bude muset vzdát velké části politické moci. „Je ale složité odhadnout, jak dlouho to potrvá,“ řekl.