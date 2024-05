Postřeleného Fica propustili z nemocnice. Převezli ho do jeho bytu v Bratislavě

Slovenský premiér Robert Fico je již v domácí péči, potvrdila dnes fakultní nemocnice v Banské Bystrici, kde byl politik se střelnými poraněními po atentátu dva týdny hospitalizován. Slovenská média ve čtvrtek informovala, že Fico byl převezen do svého bytu v Bratislavě.

Ředitelka nemocnice Miriam Lapuníková uvedla, že Fico byl „disciplinovaným pacientem“. Vyjádřila vděk také týmu zdravotníků v nemocnici.

Fico podle dřívějších informací prodělal pětihodinovou operaci a pak také další zákrok, při kterém mu lékaři odebrali odumřelou tkáň ze střelných zranění. Útočník, kterého po činu z poloviny května poslal soud do vazby, střílel na Fica po výjezdním zasedání vlády v Handlové, když politik přišel pozdravit lidi na místní náměstí.

Ficovi spolupracovníci tento týden řekli, že premiér utrpěl při útoku pětinásobný průstřel tenkého střeva a měl zraněnou také ruku a nohu.

