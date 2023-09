Počet obětí zemětřesení v Maroku překročil tisícovku

Silné zemětřesení v Maroku si podle nejnovějších údajů vyžádalo více než tisícovku obětí. Marocká vláda podle agentury AP uvedla, že zemřelo nejméně 1037 lidí. Přes 1200 lidí utrpělo zranění.

Silné otřesy poškodily budovy ve velkých městech a od Rabatu po Marrákeš vyhnaly zpanikařené lidi do ulic. Největší škody podle marockých úřadů ale nastaly mimo města. České ministerstvo zahraničí nemá informace o obětech z řad českých občanů.

Ohnisko zemětřesení bylo v hloubce 18,5 kilometru, zhruba 70 kilometrů jihozápadně od Marrákeše a 60 kilometrů severovýchodně od města Tarúdant. Nejblíže epicentru se nachází Marrákeš. Ve staré části tohoto města, které je na seznamu světového dědictví UNESCO, se zřítily některé budovy a místní televize ukazovala snímky spadlého minaretu s troskami ležícími na rozbitých autech. Ještě před příjezdem těžké techniky se lidé snažili rozebírat sutiny rukama, píše agentura Reuters.

Marocká vláda k záchranným operacím zmobilizovala záchranné složky i armádu. Do horských oblastí dnes dopoledne zamířily nákladní vozy s dekami, polními lůžky a osvětlením, které nespoléhá na elektřinu. Záchranné práce v oblasti zpomaluje nejen horský terén, ale také dopravní zácpy a kamení sesuté na silnice.

Otřesy byly výrazně patrné také v Rabatu a Casablance, podle místního úředníka je však většina mrtvých v okolních špatně dostupných horských oblastech.V zasažené části podle stanice Al-Džazíra žije osm až deset milionů lidí, konkrétně jde o provincie Marrákeš, Azilál, Tarúdant, Sáfí a Varzázát.

„Země se třásla asi dvacet sekund. Dveře se samy otevíraly a zavíraly, když jsem se řítil z druhého patra," řekl agentuře Reuters Hamíd Afkir, který pracuje jako učitel v hornaté oblasti západně od epicentra poblíž města Tarúdant. Afkir poznamenal, že přišly ještě dodatečné otřesy.

Maročané zveřejňují neověřená videa, na kterých je vidět, jak se některé budovy mění v trosky. Turisté a další lidé natočili záběry zachycující evakuace restaurací v Marrákeši, zatímco z klubů zní dunivá hudba.

České ministerstvo zahraničí sdělilo, že cestovatelský systém Drozd registruje v Maroku 81 Čechů. To však podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže není jejich celkový počet, přímo v Marrákeši je podle Papeže asi 80 Čechů „z toho zhruba polovina s cestovní kanceláří". Tito lidé se účastnili firemní konference a všichni jsou v pořádku. Velké cestovní kanceláře řekly, že jejich klienti se nacházejí několik set kilometrů od Marrákeše, nebo že žádné klienty v Maroku nemají.

Nejhorší za posledních 100 let

Páteční zemětřesení bylo nejsilnější v Maroku za posledních 100 let, šlo o vzácné vnitrodeskové zemětřesení, uvedl seizmolog Jan Zedník z Geofyzikálního ústavu Akademie věd. „Zemětřesení nebylo na okraji tektonické desky, ale bylo to vnitrodeskové zemětřesení, které je vzácné. Napětí se tam hromadí pomaleji a povědomí o tom, kde může takové zemětřesení být, je daleko menší než na tom aktivním okraji (tektonické desky),“ řekl Zedník.

Americká geologická služba USGS uvedla, že zemětřesení mělo v době úderu předběžnou sílu 6,8 stupně Richterovy škály. Marocká Národní seizmická monitorovací a výstražná síť naměřila sílu sedm stupňů. Rozdíly v počátečních měřeních bývají běžné. O síle zemětřesení svědčí fakt, že ho zaznamenali lidé i v Evropě, řekl Zedník.

„Bylo to poměrně silné zemětřesení, a to i na oblasti, které jsou připravené na takto silné otřesy, což Maroko rozhodně není, protože za posledních 100 let tam žádný takový otřes nebyl,“ řekl seizmolog.

Nejtragičtější zemětřesení v historii bylo podle Zedníka v roce 1960 v přístavu Agádír, který leží na západním okraji pohoří Vysoký Atlas. Mělo tehdy sílu 5,8 stupně, o jednotku nižší než to, které bylo zaznamenáno v pátek. Agádírské zemětřesení mělo několik tisíc obětí a způsobilo i velké materiální škody.

Po katastrofálním zemětřesení úřady změnily nařízení týkající se výstavby budov v Maroku. Mnoho objektů, zejména venkovských, však ani dnes nedokáže odolat silným otřesům půdy.

„Zemětřesení je vždy důsledkem hromadění napětí v zemské kůře, případně v zemském plášti, když je to hlouběji. Tady došlo k pohybu na jednom z mnoha zlomů, kterými je pohoří Atlas protkáno. Uvidíme až z dalších pozorování, jaká zlomová linie to je,“ řekl. „Síť zlomů v Atlasu je docela hustá, jsou tam dvě linie, které se protínají. Myslím si, že nikdo neví, která linie je seizmicky aktivní a jestli praskne za 100 let nebo jestli zůstane bez jakékoliv aktivity," dodal.