Pavel vzkázal Macinkovi: Žalobu kvůli summitu NATO nestáhnu. Jeho výroky bere jako „folklor“
Prezident Petr Pavel nehodlá stáhnout kompetenční žalobu na vládu kvůli sporu o účast na summitu NATO a chce počkat na verdikt Ústavního soudu. Zároveň ale říká, že vztahy s premiérem Andrejem Babišem se mohou zlepšit, a ostrá vyjádření ministra zahraničí Petra Macinky bere spíš jako „folklor“.
Prezident Petr Pavel nevidí důvod ke stažení kompetenční žaloby k Ústavnímu soudu ve sporu s vládou o účast na summitu NATO. Chce vyčkat na to, jak soud vyjasní kompetence vlády a prezidenta. Prezident to řekl v předtočeném rozhovoru, který odvysílala televize CNN Prima News. Vláda s účastí prezidenta nepočítala, po předběžném opatření Ústavního soudu ho ale musela do delegace zařadit a prezident se tak červencového summitu mohl zúčastnit. O samotné žalobě soud zatím nerozhodl.
Ke stažení žaloby vyzval podle serveru Novinky.cz prezidenta ministr zahraničních věcí a předseda koaličních Motoristů Petr Macinka. Mínil to jako podmínku pro to, aby se prezident s vládou scházel a probíral s ním zahraniční politiku. Prezident naproti tomu předpokládá, že i vláda chce, aby se kompetence obou stran vyjasnily. Premiér Andrej Babiš dnes ve videu na sítích uvedl, že se s prezidentem sešel ve čtvrtek a budou se setkávat podle potřeby a témat. Podle Babiše mezi nimi nepanují problémy ani boj.
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Prezident řekl, že Macinkova slova nepovažuje za pozici vlády. „Protože tak, jak jsem se dočetl, tak stanovisko vlády je takové, že chtějí, aby kompetenční žaloba byla projednána Ústavním soudem,“ řekl. Kompetenční žaloba nebyla podle něj nástroj, jak poškodit vládu, ale byla důsledkem neschopnosti se dohodnout a najít společnou cestu. „Předpokládám, že stanovisko vlády je takové, že chce, aby se kompetence vyjasnily,“ konstatoval. „Není důvod to stahovat. Já opravdu chci také počkat na to, jak budou ty kompetence vyjasněny,“ podtrhl.
Na adresu Macinky řekl, že k němu žádný negativní vztah nechová, a nevidí proto důvod k usmiřování. „Já beru některá jeho vyjádření jako spíše takový folklor, protože on takový prostě je, občas rád provokuje. Ale já to neberu nijak fatálně, že by to bylo překážkou naší komunikace,“ řekl prezident. Macinkův negativní postoj vůči hlavě státu vyplynul hlavně z prezidentova rozhodnutí nejmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem zahraničních věcí v Babišově vládě.
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Schůzka s Babišem
Prezident v rozhovoru ocenil, že se s premiérem Babišem ve čtvrtek sešel na mimořádném jednání Bezpečnostní rady státu. Jednání označil za korektní a věcné. Premiér podle něj souhlasil s tím, že je potřeba, aby se spolu scházeli a koordinovali zahraniční i domácí politiku. „Já to považuji za dobrý začátek ke změně, která, jak věřím, nastane,“ dodal. Premiér si podle něj nekladl podmínky pro zlepšení vztahu.
Prezident ujistil, že se bude snažit komunikovat s každým ministrem, i s Macinkou, a bude přehlížet některé invektivy, protože je nepovažuje za tak důležité. Není to podle něj tak složité. „Já už jsem dost starý na to, abych dokázal některé věci rozdýchat,“ poznamenal.
Odmítl také, že by byl lídrem opozice. „Má-li být někdo opozicí vůči vládě, tak by to asi měl být někdo, kdo usiluje o to, aby tu vládu nahradil. Já o to neusiluji,“ řekl. Dodal, že neusiluje o to stát se premiérem. Vnímání veřejnosti, která ho podle průzkumu agentury NMS pro Novinky.cz vnímá jako lídra opozice, přičítá tomu, že současná opozice asi není tak výrazná, jak by chtěla být. „Já rozhodně lídrem opozice nejsem, ani nechci být a ani nebudu. Já jsem připraven vládu pochválit za cokoli, co udělá ve prospěch této země,“ řekl.