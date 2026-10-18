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newstream.cz Politika OBRAZEM: Francie v plamenech. Stovky zatčených, hořící radnice a střety s policií

OBRAZEM: Francie v plamenech. Stovky zatčených, hořící radnice a střety s policií

Při demonstracích bylo podle policie v Paříži zadrženo rekordních 855 lidí
ČTK
ČTK, fry
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Francie zažila jednu z nejbouřlivějších protestních sobot poslední doby. Proti vysokým životním nákladům vyšly do ulic statisíce lidí, demonstrace ale na řadě míst přerostly ve střety s policií, rabování a útoky na úřady. V celé zemi bylo zadrženo kolem 1200 lidí, z toho rekordních 855 v pařížské aglomeraci, a zranění utrpělo 150 policistů.

Francie se po sobotních demonstracích probudila do bilance rozsáhlých střetů, požárů a stovek zatčených. Podle premiéra Sébastiena Lecornua policie v celé zemi zadržela přibližně 1200 lidí, jen v pařížské aglomeraci jich bylo rekordních 855. Demonstrace proti vysokým životním nákladům přitom přilákaly statisíce lidí a na mnoha místech probíhaly pokojně. V Paříži, Lyonu, Bordeaux, Lille či Marseille ale část protestů přerostla v násilí, při němž policie použila slzný plyn a vodní děla.

V Paříži zemřel jeden z demonstrujících, kterého postihla srdeční a dechová zástava, uvádí stanice France 24 a RTL. O smrti jednoho z účastníků demonstrací podle France 24 informovala policie, podle níž však smrt nesouvisela se zásahem bezpečnostních složek ani střety, které se odehrály na okraji rozsáhlých protestů v metropoli. RTL píše, že podle jejích informací dotyčný podlehl náhlé srdeční a dechové zástavě.

10 fotografií v galerii

V Paříží zůstává zadrženo podle prokuratury 517 lidí, z nichž 346 je dospělých a 171 nezletilých, uvedla prokuratura, podle níž se tato bilance ještě může měnit. Policie tyto lidi zadržuje mimo jiné pro podezření z přechovávání kradeného zboží, přípravy násilných činů nebo vandalismu.

Vláda výtržnosti přičetla lidem z řad krajní levice. Lecornu zároveň uvedl, že při sobotních událostech bylo zraněno 150 policistů. Pařížská policejní prefektura oznámila, že bezpečnostní složky dostaly situaci pod kontrolu před půlnocí, rozsah škod ale zatím není přesně vyčíslen. „Ačkoliv přesný počet poškozených či vypleněných podniků zatím nebyl stanoven, rozsah zaznamenaných škod je značný,“ uvedla prefektura.

Radnice lehla popelem, další úřady čelily útokům

Nejvážnější škody utrpěla historická radnice v Limoges na jihozápadě země. Požár se podařilo dostat pod kontrolu až v neděli ráno. Místní prefekt Maurice Barate uvedl, že byl založen úmyslně a že šlo o „úmyslný čin vandalů“. Budova z 19. století je podle něj z velké části ztracena, část střechy se zřítila a podle záběrů z místa spadla také radniční věž.

Do budov radnic se během nepokojů dostali zamaskovaní lidé také v Marseille, Lille či Angers, kde však škody nebyly tak rozsáhlé. V Lyonu zase hořelo sídlo místní turistické centrály. Média v Paříži a Marseille informovala rovněž o rabování luxusních butiků a supermarketů.

Při demonstracích bylo podle policie v Paříži zadrženo rekordních 855 lidí ČTK

Milion chvilek
Aktualizováno

„Vláda národního rozkladu.“ Na demonstraci Milionu chvilek zněla kritika Babiše i jeho kabinetu

Politika

Kritika premiéra Andreje Babiše a jeho vlády dominovala demonstraci Milionu chvilek na pražském Staroměstském náměstí. Zhruba hodinu a půl dlouhá akce měla především mobilizovat voliče před říjnovými komunálními a senátními volbami. Předseda spolku Mikuláš Minář zároveň oznámil, že další demonstrace se uskuteční nejpozději 17. listopadu.

ČTK, fry

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Protesty živí drahý život i obavy ze škrtů

Sobotní demonstrace se konaly v době, kdy ve Francii sílí nespokojenost s životními náklady. Země zároveň v posledních týdnech zažila protesty středoškolských studentů, kteří kritizují podmínky ve školách. Napětí zvyšuje i inflace, k níž podle textu přispělo zdražení pohonných hmot v důsledku války USA proti Íránu.

Vláda navíc připravuje rozpočet na příští rok a chce snížit deficit. K tomu ji tlačí také růst výnosů francouzských státních dluhopisů v posledních týdnech. Snížení schodku se však podle současné situace zřejmě neobejde bez škrtů ve výdajích nebo zvýšení daní, což může politické napětí dál zesilovat.

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