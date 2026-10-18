OBRAZEM: Francie v plamenech. Stovky zatčených, hořící radnice a střety s policií
Francie zažila jednu z nejbouřlivějších protestních sobot poslední doby. Proti vysokým životním nákladům vyšly do ulic statisíce lidí, demonstrace ale na řadě míst přerostly ve střety s policií, rabování a útoky na úřady. V celé zemi bylo zadrženo kolem 1200 lidí, z toho rekordních 855 v pařížské aglomeraci, a zranění utrpělo 150 policistů.
Francie se po sobotních demonstracích probudila do bilance rozsáhlých střetů, požárů a stovek zatčených. Podle premiéra Sébastiena Lecornua policie v celé zemi zadržela přibližně 1200 lidí, jen v pařížské aglomeraci jich bylo rekordních 855. Demonstrace proti vysokým životním nákladům přitom přilákaly statisíce lidí a na mnoha místech probíhaly pokojně. V Paříži, Lyonu, Bordeaux, Lille či Marseille ale část protestů přerostla v násilí, při němž policie použila slzný plyn a vodní děla.
V Paříži zemřel jeden z demonstrujících, kterého postihla srdeční a dechová zástava, uvádí stanice France 24 a RTL. O smrti jednoho z účastníků demonstrací podle France 24 informovala policie, podle níž však smrt nesouvisela se zásahem bezpečnostních složek ani střety, které se odehrály na okraji rozsáhlých protestů v metropoli. RTL píše, že podle jejích informací dotyčný podlehl náhlé srdeční a dechové zástavě.
V Paříží zůstává zadrženo podle prokuratury 517 lidí, z nichž 346 je dospělých a 171 nezletilých, uvedla prokuratura, podle níž se tato bilance ještě může měnit. Policie tyto lidi zadržuje mimo jiné pro podezření z přechovávání kradeného zboží, přípravy násilných činů nebo vandalismu.
Vláda výtržnosti přičetla lidem z řad krajní levice. Lecornu zároveň uvedl, že při sobotních událostech bylo zraněno 150 policistů. Pařížská policejní prefektura oznámila, že bezpečnostní složky dostaly situaci pod kontrolu před půlnocí, rozsah škod ale zatím není přesně vyčíslen. „Ačkoliv přesný počet poškozených či vypleněných podniků zatím nebyl stanoven, rozsah zaznamenaných škod je značný,“ uvedla prefektura.
Radnice lehla popelem, další úřady čelily útokům
Nejvážnější škody utrpěla historická radnice v Limoges na jihozápadě země. Požár se podařilo dostat pod kontrolu až v neděli ráno. Místní prefekt Maurice Barate uvedl, že byl založen úmyslně a že šlo o „úmyslný čin vandalů“. Budova z 19. století je podle něj z velké části ztracena, část střechy se zřítila a podle záběrů z místa spadla také radniční věž.
🇫🇷🔥 Limoges city hall set on fire by rioters at the end of the Oct. 17 protest; the bell tower collapsed and the prefect says the building is "largely lost" Rioters attacked Limoges' hôtel de ville late Saturday afternoon after the Oct. 17 cost-of-living march, breaking windows and setting fire to the ground floor; cars were also burned outside. Firefighters arrived shortly after 6 p.m., and the flames reached the roof around 7 p.m. and were still burning at 8:10 p.m. The 43-meter bell tower collapsed. Prefect Maurice Barate said the roof fell onto the lower floors except in the west wing and two-thirds of the facade had disappeared, calling the building "largely lost," a "heritage catastrophe" and a "deliberate act" by rioters. The 19th-century building, opened in 1883 and inspired by Paris's city hall, is a listed monument. Interior Minister Laurent Nuñez confirmed the fire; Prime Minister Sébastien Lecornu said "we will not be intimidated." Earlier in Limoges, fireworks mortars were fired at police near the A20 interchange, a police vehicle was burned and shops were looted. Reported by AFP, franceinfo, Europe 1 and Flash FM. NOT CONFIRMED: Which artworks and decorations inside have been destroyed. Claims that works by Henri-Paul Motte, Jean-Joseph Weerts and Urbain Bourgeois are definitively lost have not been confirmed by officials, and no inventory has been published. I also found no figure on injuries or arrests in Limoges. Saturday's national mobilization against the cost of living drew a very large turnout, with CNews reporting more than 550,000 demonstrators, while violence was concentrated in Paris, Lyon, Marseille and Limoges, including a brief break-in at Marseille's city hall. The loss of a historic city hall turns a day of mostly peaceful marches into a symbolic national event and will dominate the political response. What to watch: the official damage and heritage assessment once the fire is out, arrests and charges for arson, the government's response including any new security measures, and whether the unions and student groups distance themselves from the violence. Sources: AFP; franceinfo / France 3 Nouvelle-Aquitaine; Europe 1; CNews; Flash FM; Haute-Vienne prefecture; Interior Ministry.— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 17, 2026
Do budov radnic se během nepokojů dostali zamaskovaní lidé také v Marseille, Lille či Angers, kde však škody nebyly tak rozsáhlé. V Lyonu zase hořelo sídlo místní turistické centrály. Média v Paříži a Marseille informovala rovněž o rabování luxusních butiků a supermarketů.
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Protesty živí drahý život i obavy ze škrtů
Sobotní demonstrace se konaly v době, kdy ve Francii sílí nespokojenost s životními náklady. Země zároveň v posledních týdnech zažila protesty středoškolských studentů, kteří kritizují podmínky ve školách. Napětí zvyšuje i inflace, k níž podle textu přispělo zdražení pohonných hmot v důsledku války USA proti Íránu.
Vláda navíc připravuje rozpočet na příští rok a chce snížit deficit. K tomu ji tlačí také růst výnosů francouzských státních dluhopisů v posledních týdnech. Snížení schodku se však podle současné situace zřejmě neobejde bez škrtů ve výdajích nebo zvýšení daní, což může politické napětí dál zesilovat.
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