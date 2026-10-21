Obojživelný kolos. Meander od CSG převeze přes řeku 70 vojáků i nákladní auto
Přes jedenáct metrů dlouhý stroj s motorem Tatra má přepravovat vojáky, zásoby i vozidla tam, kde cestu přeruší řeka nebo bažina. Skupina CSG představila první prototyp obojživelného transportéru Meander, který vyvinula její Excalibur Army společně s českou společností New Space Technologies. Sází na specializovaný trh, na němž stále slouží i desítky let stará technika. Do budoucna počítá také s verzemi nesoucími zbraně.
Sedmdesát stojících vojáků, dvanáct nosítek se zraněnými nebo vojenský nákladní automobil střední velikosti. Takový náklad má přes vodu přepravit nový obojživelný pásový transportér Meander, který skupina CSG představila na pražské výstavě Future Forces Forum 2026. Stroj spojuje schopnosti terénního vozidla a plavidla: po souši se pohybuje na pásech, ve vodě jej pohánějí lodní šrouby.
Pro armády má řešit praktický problém. Dostat lidi, zásoby a menší techniku přes vodní překážku i v místech, kde není k dispozici most. Vedle řek má zvládat také mokřady, bažiny a další obtížně průchodný terén. CSG tím rozšiřuje nabídku vojenské techniky o transportní prostředek, jehož hlavním úkolem je udržet přepravu v chodu i za hranicí běžně sjízdných cest.
Průmyslová a obranná skupina CSG miliardáře Michala Strnada vstupuje výrazněji do kosmického průmyslu. V kanadské MDA Space získala 9,5procentní podíl a stala se jejím aktuálně největším akcionářem. Vedle kapitálové investice chce rozvíjet i společné projekty a sestavila vlastní tým expertů na kosmické technologie.
Strnadova CSG míří do vesmíru. Stala se největším akcionářem MDA Space
Zprávy z firem
Průmyslová a obranná skupina CSG miliardáře Michala Strnada vstupuje výrazněji do kosmického průmyslu. V kanadské MDA Space získala 9,5procentní podíl a stala se jejím aktuálně největším akcionářem. Vedle kapitálové investice chce rozvíjet i společné projekty a sestavila vlastní tým expertů na kosmické technologie.
„Armády potřebují v řadě případů techniku, která převeze vojáky i materiál nebo menší vozidla přes vodní toky nebo bažinatý terén bez nutnosti stavět pontonové nebo ženijní mosty. Meander jsme proto od začátku navrhovali podle skutečných požadavků vojenských uživatelů,“ uvedl generální ředitel Excalibur Army Adam Liška.
Od hasičského speciálu k vojenskému transportéru
Meander nevznikal od nuly. Konstrukčně vychází z obojživelného vozidla KALAN společnosti New Space Technologies, která patří do skupiny Krill Business Partners. Zatímco KALAN vznikl pro záchranné složky, nový projekt přizpůsobuje tuto koncepci vojenskému využití.
Lotyšsko výrazně posílí své dělostřelectvo. Skupina CSG se společně se slovenskými a lotyšskými firmami zapojí do projektu za stovky milionů eur, jehož součástí budou samohybné houfnice MORANA i raketometné systémy. Část techniky vznikne v Česku a na Slovensku, další výroba a kompletace se má postupně přesunout přímo do Lotyšska.
Pobaltí zbrojí kvůli obavám z Ruska. CSG a Slováci dodají houfnice i raketomety
Zprávy z firem
Lotyšsko výrazně posílí své dělostřelectvo. Skupina CSG se společně se slovenskými a lotyšskými firmami zapojí do projektu za stovky milionů eur, jehož součástí budou samohybné houfnice MORANA i raketometné systémy. Část techniky vznikne v Česku a na Slovensku, další výroba a kompletace se má postupně přesunout přímo do Lotyšska.
Civilní základ už prochází praktickým ověřováním. Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru popsal provozní zkoušky KALANu zaměřené na jeho využití při povodních, evakuacích a přepravě záchranářů i těžké techniky. Hasiči u něj oproti starším obojživelníkům typu PTS vyzdvihují především ovladatelnost, přepravní kapacitu a provozní náklady. Zkušenosti ze zkoušek zároveň slouží k dalšímu vývoji vozidla.
Vojenské provedení však přináší konstrukční změny. „Při navrhování podoby Meanderu jsme zúročili zkušenosti z vývoje vozidla KALAN, které dnes zkoušejí čeští hasiči. Meander tak dostal například jiný systém pohonu pro pohyb na vodních plochách a další vylepšení vhodná pro vojenské účely,“ řekl výkonný ředitel NST Václav Zajíc.
Spolupráci firmy oznámily letos v červnu na pařížském veletrhu Eurosatory. Excalibur Army do projektu přináší vojenské, operační a uživatelské požadavky, NST zajišťuje technický a konstrukční vývoj i výrobu prototypu. Podle červnové dohody má mít NST na starosti také následnou sériovou výrobu. Partnerství je uzavřeno na tři roky a zahrnuje rovněž testování a ověřování vlastností vozidla. Říjnové představení prvního prototypu tak navazuje na harmonogram oznámený při podpisu dohody.
Třináct tun nákladu a motor z Tatry
Meander měří přes jedenáct metrů a jeho celková hmotnost může dosahovat až 33 tun. Z toho 13 tun připadá na náklad. Pohání jej vzduchem chlazený dvanáctiválcový motor Tatra o výkonu 440 kilowattů, s nímž má podle výrobce dosahovat rychlosti až 48 kilometrů za hodinu na silnici a přibližně 12 kilometrů za hodinu na vodě.
CSG se přes svou americkou společnost Federal Ammunition zapojila do vývoje nového protidronového systému SwarmShot. Ten má propojit speciální munici, lehký zbraňový modul a umělou inteligenci tak, aby skupina bezpilotních strojů dokázala ve vzduchu samostatně vyhledávat a ničit nepřátelské drony.
Drony, které loví jiné drony. Strnadova CSG se zapojila do vývoje systému SwarmShot
Zprávy z firem
CSG se přes svou americkou společnost Federal Ammunition zapojila do vývoje nového protidronového systému SwarmShot. Ten má propojit speciální munici, lehký zbraňový modul a umělou inteligenci tak, aby skupina bezpilotních strojů dokázala ve vzduchu samostatně vyhledávat a ničit nepřátelské drony.
Rovná ložná plocha umožňuje měnit využití podle konkrétního úkolu. Vedle přepravy vojáků nebo raněných se na ni vejde středně velký vojenský nákladní automobil či standardní dvacetistopý kontejner. Nakládání usnadňuje elektricky sklápěná zadní nájezdová rampa, která má stejně jako samotná přepravní plošina nosnost 13 tun.
Přestože jde o rozměrný pásový stroj, řidič jej na souši i na vodě ovládá volantem a pedály. Elektronické řízení typu steer-by-wire doplňují kamery sledující okolí a dotykový displej s provozními údaji. Základní osádku tvoří řidič a operátor, podle potřeby může být tříčlenná.
Trh, na němž stále slouží starší stroje
Obojživelné transportéry mají ve vojenské logistice dlouhou tradici. Příkladem je PTS-10, u něhož české ministerstvo obrany uvádí využití pro přepravu osob, vozidel či dělostřelecké techniky přes vodní toky a také pro zdravotnickou evakuaci. Jeho zveřejněné parametry zahrnují nosnost deset tun při plavbě, rychlost na vodě deset kilometrů za hodinu a na silnici s nákladem 42 kilometrů za hodinu.
Průmyslová skupina CSG výrazně rozšíří výrobu pozemní vojenské techniky v Kopřivnici. Během následujících tří let investuje 49,7 milionu eur do nových hal, technologií a administrativního zázemí. V areálu Tatra Defence vznikne 14 tisíc metrů čtverečních výrobních ploch a rozvoj doprovodí nábor stovek zaměstnanců.
CSG rozšiřuje výrobu v Kopřivnici. Investuje 49,7 milionu eur a nabere stovky lidí
Zprávy z firem
Průmyslová skupina CSG výrazně rozšíří výrobu pozemní vojenské techniky v Kopřivnici. Během následujících tří let investuje 49,7 milionu eur do nových hal, technologií a administrativního zázemí. V areálu Tatra Defence vznikne 14 tisíc metrů čtverečních výrobních ploch a rozvoj doprovodí nábor stovek zaměstnanců.
Meander tak vstupuje do zavedené kategorie techniky s novou konstrukcí a vyššími deklarovanými hodnotami některých parametrů. Samotná rychlost nebo nosnost ovšem nejsou úplným měřítkem využitelnosti: pro zákazníky bude podstatné také to, jak se nový stroj osvědčí při zkouškách a jaké nabídne podmínky provozu a údržby.
Právě obměnu starších vozidel považuje Excalibur Army za obchodní příležitost. Podle Lišky je nabídka v tomto segmentu omezená a někteří uživatelé nadále spoléhají na techniku starou desítky let. Tvrzení o téměř neexistující konkurenci či mimořádném obchodním potenciálu však zatím představují hodnocení samotných výrobců. Pražská premiéra ukazuje první prototyp; dodaná zpráva neuvádí konkrétní zákazníky, cenu ani termín zahájení sériových dodávek.
Transportérem nabídka končit nemá
Na Future Forces Forum se Meander představil v základní transportní podobě. Konstrukce má ale umožnit vznik dalších specializovaných konfigurací, včetně bojových variant se zbraňovými systémy. Konkrétní výzbroj ani podobu těchto verzí firmy v předložené zprávě neupřesnily.
Pro CSG je projekt rozšířením portfolia pozemní vojenské techniky, pro NST příležitostí přenést vývoj záchranářského obojživelníku do armádního prostředí. Obchodní logika spolupráce je zřejmá: propojit specializovanou konstrukční a výrobní kapacitu s firmou, která zná požadavky vojenských zákazníků.
Zda se tato kombinace promění v zakázky, ukážou další fáze projektu. Meander už má první prototyp a konkrétní přepravní parametry. Nyní bude rozhodující přesvědčit armády, že pro jejich úkoly představuje vhodnou náhradu dosavadní techniky.
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