Loučení s autoritářem. Hlavní město Kazachstánu se opět jmenuje Astana

Kazachstánští zákonodárci přejmenovali své hlavní město Nur-Sultan zpět na Astanu. Metropole dostala název Nur-Sultan v roce 2019 na počest někdejší autoritářské hlavy státu Nursultana Nazarbajeva, od něhož se současný prezident Kasym-Žomart Tokajev i jeho vláda snaží distancovat, uvedla agentura Reuters.

Reklama

Astana je větrem bičované město ležící v severovýchodní části Kazachstánu, kterému miliardy dolarů utržených z prodeje ropy umožnily proměnit se v pompézní metropoli, píše Reuters.

Hlavním městem se stalo v roce 1997, kdy tehdejší prezident Nazarbajev rozhodl, že hlavní město se musí nacházet blíže geografickému středu této středoasijské země. Bývalé hlavní a momentálně největší město Almaty se nachází na jihovýchodě země u hranic z Kyrgyzstánem.

Dubajsk. Ruské tažení do Dubaje nebere konce, mají tam už svoje první lázně Politika Po 24. únoru, kdy Evropa začala uzavírat svůj vzdušný prostor ruským letadlům, začali bohatí Rusové létat jinam: především do Střední Asie a na Blízký východ. Do května se formovala nová geografie ruské elity, ukazují údaje o téměř 2000 letech analyzované deníkem The New York Times. Tento svět má jedno jasné centrum: Dubaj. Dušan Kütner Přečíst článek

Současný prezident Tokajev se od Nazarbajeva distancuje kvůli protestům, které v zemi vypukly letos v lednu kvůli cenám paliv. Dnes 82letý Nazarbajev, ačkoli už nebyl prezidentem, do té doby disponoval rozsáhlými pravomocemi jako šéf strany Nur-Otan i jako předseda bezpečnostní rady. Po lednových událostech se nicméně svých funkcí vzdal.