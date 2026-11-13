Levnější nafta i cenové stropy v nejistotě. Vláda rozhodne, co bude v prosinci
Úleva na spotřební dani z nafty i regulace cen pohonných hmot platí jen do konce listopadu. Vláda má podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) během týdne až deseti dnů rozhodnout, zda opatření prodlouží také na prosinec. Státní rozpočet stojí samotné snížení daně z nafty přibližně 1,1 miliardy korun měsíčně. Výpadek má pomoci pokrýt chystaná mimořádná daň na rafinerie.
O tom, zda budou cenové stropy a daňová úleva u nafty pokračovat i v prosinci, by měl kabinet rozhodnout ještě během listopadu. Ministryně financí Alena Schillerová to uvedla při druhém sněmovním čtení návrhu na zavedení mimořádné daně na rafinerie. „Máme polovinu listopadu, takže budeme muset rozhodnout během týdne, možná deseti dnů, zda budeme pokračovat v těch opatřeních i v prosinci,“ řekla bez podrobností k dalšímu postupu vlády.
Úleva u nafty činí 2,35 koruny na litr
Kabinet opatření proti vyšším cenám paliv zavedl od října původně na jeden měsíc, následně je prodloužil do konce listopadu. Zahrnují stanovování maximálních cen standardního benzinu a nafty, zastropování marže obchodníků a prominutí části spotřební daně z nafty. Daňová úleva činí 1,939 koruny na litr, po započtení DPH jde o 2,35 koruny. U benzinu zůstala spotřební daň beze změny.
Stát si chce z mimořádných zisků rafinerií ukrojit miliardy. Jenže podle opozice může být účet za novou daň mnohem vyšší, než vláda připouští. ODS, Piráti i Starostové varují před zdražováním, odlivem investic a ztrátou konkurenceschopnosti. Terčem vládního návrhu má být prakticky jediná společnost – Orlen Unipetrol, která provozuje rafinerii v Litvínově (na snímku). Ministerstvo financí přitom očekává, že mimořádná daň přinese státní kase jen letos 5,5 miliardy korun.
Sektorové daně: Babišův plán cupuje opozice
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Stát si chce z mimořádných zisků rafinerií ukrojit miliardy. Jenže podle opozice může být účet za novou daň mnohem vyšší, než vláda připouští. ODS, Piráti i Starostové varují před zdražováním, odlivem investic a ztrátou konkurenceschopnosti. Terčem vládního návrhu má být prakticky jediná společnost – Orlen Unipetrol, která provozuje rafinerii v Litvínově (na snímku). Ministerstvo financí přitom očekává, že mimořádná daň přinese státní kase jen letos 5,5 miliardy korun.
Ministerstvo financí určuje nejvyšší přípustné ceny paliv každý pracovní den, stejně jako na jaře. Vychází přitom z cenového průměru na burze a regulované marže obchodníků ve výši 2,50 koruny na litr. Spotřební daň z nafty po snížení činí 8,011 koruny za litr místo původních 9,95 koruny.
Rozpočet přichází o miliardu měsíčně. Pomoci má daň na rafinerie
Prominutí části spotřební daně podle ministerstva financí snižuje příjmy státního rozpočtu přibližně o 1,1 miliardy korun měsíčně. Výpadek má pomoci pokrýt mimořádná daň na rafinerie, která by měla platit pro letošní a příští rok. Podle návrhu se má zdaňovat zvýšená marže oproti roku 2025. Jen za letošní rok ministerstvo očekává výnos přibližně 5,5 miliardy korun.
Návrh rafinerské daně po pátečním druhém čtení čeká ve Sněmovně závěrečné schvalování. Opozice se přihlásila ke třem desítkám pozměňovacích návrhů, přičemž některé s touto daní nesouvisejí. Poslanci by o novele mohli hlasovat na schůzi začínající 24. listopadu.