Konec výjimky po 100 letech. USA začínají vybírat cla na dovoz všech balíků bez ohledu na hodnotu
Konec bezcelního režimu zvýší náklady a naruší modely dodavatelských řetězců malých obchodů a internetových společností využívajících webová tržiště, což bude mít dopad i na zákazníky.
Spojené státy dnes po zhruba sto letech ukončily celní výjimku pro balíky z ciziny, která se dosud vztahovala na zásilky v hodnotě do 800 dolarů (16 900 korun). Informovala o tom agentura Reuters, podle které Úřad celní a hraniční ochrany (CBP) začal vybírat běžné dovozní sazby na všechny balíky ze světa bez ohledu na jejich hodnotu, zemi původu či způsob dopravy. Přes 30 zemí včetně Austrálie, Německa či Japonska kvůli tomu už dříve pozastavilo odesílání balíků do USA. Kvůli zrušení bezcelního režimu zastavila přijímání balíků do USA také Česká pošta.
Trumpovo nařízení o zrušení bezcelního režimu pro zásilky s hodnotou do 800 dolarů ovlivní služby České pošty. Ta od pátku zastaví přijímání balíků do USA. Nařízení nabyde účinnosti 29. srpna.
Česká pošta zastaví přijímání balíků do USA
Zprávy z firem
Trumpovo nařízení o zrušení bezcelního režimu pro zásilky s hodnotou do 800 dolarů ovlivní služby České pošty. Ta od pátku zastaví přijímání balíků do USA. Nařízení nabyde účinnosti 29. srpna.
Konec bezcelního režimu zvýší náklady a naruší modely dodavatelských řetězců malých obchodů a internetových společností využívajících webová tržiště, což bude mít dopad i na zákazníky. Poradce Bílého domu Peter Navarro uvedl, že postup vlády prezidenta USA Donalda Trumpa díky omezení toku narkotik uchrání životy tisíců Američanů a přinese do státní pokladny až deset miliard dolarů (210 miliard Kč) ročně ve vyšších celních příjmech.
Bezcelní výjimka platila od roku 1938, kdy se vztahovala na dovoz dárků v ceně do pěti dolarů. V roce 2015 se hodnota zásilek zvýšila z 200 na 800 dolarů, což mělo podpořit růst malých podniků na internetových tržištích, poznamenal Reuters.
CBP odhaduje, že počet balíků uplatňujících výjimku se od roku 2015 zvýšil desetinásobně na 1,36 miliardy kusů ve fiskálním roce 2024.
Evropská komise navrhla zrušení cel na dovoz amerického průmyslového zboží, což je součást obchodní dohody mezi EU a USA, která by měla vést k retroaktivnímu snížení amerických cel na dovoz automobilů z Evropské unie.
Eurokomisaři navrhli zrušit cla na dovoz amerického průmyslového zboží
Politika
Evropská komise navrhla zrušení cel na dovoz amerického průmyslového zboží, což je součást obchodní dohody mezi EU a USA, která by měla vést k retroaktivnímu snížení amerických cel na dovoz automobilů z Evropské unie.