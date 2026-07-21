Kanadské víno, cement i hokejky. Trump našel nový terč své celní války
Americký prezident Donald Trump rozpoutává další obchodní válku. Spojené státy uvalí dodatečná padesátiprocentní cla na kanadské zboží v hodnotě téměř 20 miliard dolarů. Opatření se dotkne například vína, cementu, nábytku nebo hokejek a obejde i dosavadní výhody plynoucí ze severoamerické dohody USMCA. Trumpova administrativa krok zdůvodňuje údajnou diskriminací amerických automobilů, alkoholu a mléčných výrobků.
Americký prezident Donald Trump v pondělí podepsal tři dokumenty, kterými uvalil dodatečná padesátiprocentní cla na širokou škálu dovozu z Kanady. Opatření vstoupí v platnost 19. srpna a podle americké vlády se bude týkat zboží v hodnotě téměř 20 miliard dolarů.
Bílý dům rozhodnutí zdůvodnil údajně diskriminačními praktikami Kanady vůči americkým automobilům, alkoholickým nápojům a mléčným výrobkům. Cla se mají vztahovat například na víno, cement, nábytek, oblečení, hokejky, rybářské pruty nebo paruky, píše Reuters.
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Trump při zavádění cel využil článek 338 celního zákona z roku 1930. Ten umožňuje prezidentovi uvalit cla až do výše 50 procent na zboží ze země, která podle Washingtonu diskriminuje americký obchod.
Podle agentury Reuters jde o první známé využití tohoto ustanovení za téměř sto let jeho existence. Nová cla budou platit bez ohledu na to, zda zboží dosud splňovalo podmínky pro bezcelní obchod v rámci dohody mezi USA, Mexikem a Kanadou známé jako USMCA.
Výjimku dostanou energetické suroviny, potaš, ryby, kritické nerosty a výrobky, na něž se už vztahují cla zavedená podle článku 232 amerického obchodního zákona. Mezi ně patří například některé kovy a automobily.
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Washington viní Kanadu z diskriminace
Americký obchodní zmocněnec Jamieson Greer uvedl, že Kanada „na rozdíl od jiných partnerů a spojenců“ pokračuje v odvetných opatřeních proti Spojeným státům.
„Kanada stáhla americké alkoholické nápoje ze svých obchodů, poskytla lepší přístup na trh mléčným výrobkům z Evropské unie a omezila dovoz amerických automobilů,“ prohlásil Greer.
Bílý dům tvrdí, že Kanada uvalila cla a kvóty na automobily dovážené ze Spojených států, zatímco vozy z jiných zemí podobným omezením nepodléhají. Většina kanadských provincií navíc v reakci na dřívější americká cla pozastavila prodej alkoholu z USA.
Kanadský dovoz amerických automobilů podle Bílého domu za poslední rok klesl o 22 procent a dovoz alkoholických nápojů ze Spojených států se propadl o 81 procent.
Kanada však tvrdí, že její opatření jsou pouze odpovědí na americká cla, která podle Ottawy odporují dohodě USMCA.
Kanadský premiér Mark Carney řekl, že jeho vláda předložila komplexní návrhy na vyřešení obchodních sporů s Washingtonem. Zdůraznil, že dřívější Trumpova cla byla v rozporu se severoamerickou obchodní dohodou.
„Tento obchodní spor zvýšil náklady pro rodiny, zejména v USA,“ uvedl podle Reuters Carney. „Kanada je připravena intenzivně jednat o řešení otevřených otázek s USA ve prospěch občanů obou zemí,“ dodal.
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Další rána vztahům mezi sousedy
Trumpovo rozhodnutí dále vyostřuje obchodní spor mezi dvěma sousedními zeměmi, jejichž ekonomiky jsou úzce propojené. Nová cla mohou zdražit dovážené výrobky pro americké spotřebitele a narušit dodavatelské řetězce firem působících na obou stranách hranice.
Podle agentury AP hrozí, že opatření zvýší inflaci, vyvolá další nejistotu na trzích a přiměje Kanadu k odvetným krokům.
Rozhodnutí přišlo jen několik dní poté, co Trump pohrozil Kanadě dalšími cly kvůli kouři z lesních požárů, který se šíří do Spojených států. Současná cla ale Bílý dům oficiálně spojuje s obchodními spory kolem automobilů, alkoholu a mléčných výrobků, nikoli s požáry.
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