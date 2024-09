Izraelská armáda zaútočila v Bejrútu

Izraelská armáda oznámila, že provedla cílený vzdušný úder v Bejrútu. Dva bezpečnostní zdroje v Libanonu agentuře Reuters sdělily, že útok mířil na velitele operací Hizballáhu Ibráhíma Akíla, nedokázaly však bezprostředně říci, zda přišel o život. Zdroj blízký hnutí agentuře AFP později potvrdil, že terčem byl Akíl, šéf elitních jednotek Radván, a že byl zabit. Libanonské ministerstvo zdravotnictví v první bilanci obětí uvedlo, že úder si vyžádal tři mrtvé.

Reklama

„Cílem izraelského úderu byl velitel sil Radván Ibráhím Akíl, který byl zabit,“ uvedl zdroj AFP. Agentura poznamenala, že Akíl figuroval na americkém seznamu hledaných osob.

Svědci agentury Reuters slyšeli v okamžiku útoku nad městem hluk letadel a viděli oblak kouře nad zasaženou oblastí. K útoku došlo podle zdrojů a svědků Reuters na jižním předměstí Dahíja, které je baštou Íránem podporovaného šíitského hnutí. Místní televize Al-Džadíd přinesla z místa záběry ohořelých aut a ulice poseté sutinami.

„Armáda provedla cílený úder v Bejrútu. V tuto chvíli se nijak nemění obranné pokyny ze strany velitelství domácí fronty,“ uvedla bez dalších podrobností izraelská armáda s odkazem na pokyny udělované obyvatelům v krizových situacích.

Incident představuje další eskalaci napětí po explozích tisícovek komunikačních zařízení členů Hizballáhu i po mohutných přeshraničních útocích mezi Izraelem a Hizballáhem z tohoto týdne. Od loňského října, kdy vypukl současný konflikt na libanonsko-izraelské hranici, jde podle AFP o třetí úder na území libanonského hlavního města, k němuž se Izrael přihlásil či který mu je připisován. Hizballáh podniká útoky na Izrael jako výraz solidarity s palestinským teroristickým hnutím Hamás, jež v Pásmu Gazy čelí izraelské ofenzívě, která je odvetou za krvavý útok Hamásu na jižní Izrael loni v říjnu.

Reklama

Kdo dodal Hizballáhu pagery s výbušninami? Stopy vedou do Maďarska Zprávy z firem Když světová média začala tento týden pátrat po původu pagerů, které explodovaly v rukách členů libanonského militantního hnutí Hizballáh, dospěly ke společnosti jménem BAC Consulting se sídlem v Budapešti. Podle nových zjištění listu The New York Times (NYT) byla tato firma od začátku nastrčená Izraelem s cílem dodat Hizballáhu zařízení s výbušninou. Pagery do Libanonu začaly proudit před dvěma lety. ČTK Přečíst článek