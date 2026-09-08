Izrael vrací Británii úder. Zavře její konzulát v Jeruzalémě a zakáže vstup poslancům
Izrael na omezení dovozu zboží z židovských osad reaguje sérií odvetných kroků proti Británii. Uzavře její konzulát ve východním Jeruzalémě, omezí britskou účast na aktivitách spojených s Palestinci a do země nepustí 12 britských občanů. Mezi nimi je i bývalý předseda Labouristické strany Jeremy Corbyn.
Izrael uzavře britský konzulát ve východním Jeruzalémě a zakáže vstup do země 12 britským občanům. Oznámil to izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. Jde o reakci na rozhodnutí Británie a dalších 11 západních zemí omezit dovoz zboží z izraelských osad na okupovaném Západním břehu Jordánu.
Britský konzulát ve východním Jeruzalémě slouží jako diplomatické zastoupení pro Západní břeh, Pásmo Gazy a Jeruzalém. Izrael východní část města okupuje od roku 1967.
Izrael omezuje britské působení
Odvetná opatření se netýkají pouze konzulátu. Británie podle Saara už nebude moci působit v civilně-vojenském koordinačním centru, které pod vedením Spojených států dohlíží na dodržování příměří v Pásmu Gazy. Centrum sídlí na území Izraele.
Masový příchod desítek tisíc migrantů do Ceuty podle španělského premiéra Pedra Sáncheze přiživily dezinformace šířené z účtů s vazbami na Rusko, Izrael a mezinárodní krajní pravici. Falešné zprávy měly vytvářet dojem, že hranice je otevřená. Izrael i Rusko Sánchezova obvinění odmítají.
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Politika
Masový příchod desítek tisíc migrantů do Ceuty podle španělského premiéra Pedra Sáncheze přiživily dezinformace šířené z účtů s vazbami na Rusko, Izrael a mezinárodní krajní pravici. Falešné zprávy měly vytvářet dojem, že hranice je otevřená. Izrael i Rusko Sánchezova obvinění odmítají.
Britům zároveň nebude dovoleno pokračovat ve výcviku policistů, kteří spadají pod Palestinskou samosprávu.
Na seznamu 12 britských občanů se zákazem vstupu do Izraele je podle agentury AFP jedenáct členů britského parlamentu. Patří mezi ně bývalý předseda Labouristické strany Jeremy Corbyn i někdejší labouristická poslankyně Zarah Sultanaová.
Dvanáct zemí míří proti zboží z osad
Omezení dovozu z izraelských osad oznámili ve společném prohlášení ministři zahraničí Británie, Francie, Polska, Kanady, Dánska, Finska, Islandu, Irska, Norska, Portugalska, Španělska a Švédska.
Země krok zdůvodnily rostoucím násilím židovských osadníků vůči Palestincům a pokračujícím rozšiřováním osad. Podle signatářů tento vývoj podkopává možnost budoucího dvoustátního řešení izraelsko-palestinského konfliktu.