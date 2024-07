Írán měl plán na likvidaci Trumpa. Tajná služba zesílila exprezidentovu ochranu

Spojené státy získaly v uplynulých týdnech informace o íránském plánu zabít exprezidenta Donalda Trumpa, tvrdí server zpravodajské televize CNN. Tajná služba v reakci na to zesílila jeho ochranu.

Nic nenasvědčuje tomu, že atentátník Matthew Crooks, který se Trumpa v sobotu pokusil zastřelit, má s íránským plánem cokoliv společného. Írán tvrzení o chystaném atentátu podle agentury Reuters odmítl jako „nepodložené a zlovolné“.

CNN se ve svém zpravodajství odvolává na několik blíže neidentifikovaných zdrojů, které jsou obeznámeny se situací. Írán opakovaně slíbil, že se pomstí za smrt velitele íránských revolučních gard Kásema Solejmáního, jehož na příkaz Trumpa USA zabily v roce 2020 při dronovém útoku v Bagdádu.

Zastoupení blízkovýchodní země při OSN v tomto týdnu uvedlo, že Trump je zločinec, který musí být postaven před soud za to, že útok na Solejmáního nařídil. Írán prý zvolil právní cestu k dosažení spravedlnosti.

Msta za smrt Solejmáního

V srpnu 2022 americké ministerstvo spravedlnosti informovalo o obvinění vůči členovi íránských revolučních gard, který se podle Američanů pokusil zorganizovat atentát na Johna Boltona, jenž dříve působil jako poradce prezidenta Trumpa pro národní bezpečnost. Podle jednoho ze zdrojů byl terčem Íránu také někdejší americký ministr zahraničí Mike Pompeo.

Informace o tom, že americké zpravodajské služby dostaly varování o možném atentátu na Trumpa, podle CNN vyvolají další otázky, jak je možné, že se tajné službě nepodařilo sobotnímu útoku na exprezidenta zabránit.

Trump z atentátu na předvolebním mítinku v Pensylvánii vyvázl se střelným poraněním ucha, o život ale přišel jeden z diváků a dva další utrpěli vážná zranění.

