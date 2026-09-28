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newstream.cz Politika Exšéf Renaultu Ghosn a politička Datiová čelí čtyřem letům vězení

Exšéf Renaultu Ghosn a politička Datiová čelí čtyřem letům vězení

Carlos Ghosn
ČTK
ČTK, fry
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Bývalému šéfovi Renaultu Carlosi Ghosnovi a někdejší francouzské ministryni Rachidě Datiové hrozí v korupční kauze až čtyři roky vězení. Prokuratura tvrdí, že Datiová měla v minulosti skrytě lobbovat za automobilku a získat za údajně fiktivní právní služby 900 tisíc eur.

Bývalému šéfovi automobilky Renault Carlosi Ghosnovi a někdejší francouzské ministryni Rachidě Datiové hrozí až čtyři roky vězení kvůli korupční kauze, kterou projednává soud v Paříži. Takový trest pro oba požaduje francouzská Národní finanční prokuratura, uvedla agentura AFP. Ghosn je souzen v nepřítomnosti, protože pobývá v Libanonu. Datiová vinu odmítá.

Případ se týká podezření, že Datiová v letech 2010 až 2012 skrytě lobbovala ve prospěch Renaultu. Podle obžaloby tehdy od automobilky získala přibližně 900 tisíc eur, tedy asi 22 milionů korun podle současného kurzu, za právní služby, které prokuratura považuje za fiktivní.

Rachida Dati u soudu ČTK

Datiová byla v té době poslankyní Evropského parlamentu. Předtím, v letech 2007 až 2009, zastávala funkci ministryně spravedlnosti a od roku 2024 do letošního února vedla francouzské ministerstvo kultury.

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Ve hře je i zákaz veřejných funkcí

Prokuratura pro Datiovou žádá také pětiletý zákaz výkonu veřejných funkcí, který by v případě odsouzení prvoinstančním soudem začal platit okamžitě. Pokud by soud takový trest uložil, musela by opustit současný post starostky sedmého pařížského obvodu a nemohla by například kandidovat do parlamentu.

Ghosn se k soudu v Paříži nedostavil. Od svého dramatického útěku z Japonska v roce 2019 pobývá v Libanonu, který neopouští kvůli obavám, že by mohl být vydán do Japonska. Bývalý šéf automobilové aliance Renault-Nissan-Mitsubishi nicméně uvedl, že je připraven před soudem vystoupit prostřednictvím videopřenosu. Je na něj vydán mezinárodní zatykač.

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