EU couvá před summitem s Kanadou. Z plánu zmizelo „přidružené členství“
Evropská unie před klíčovým summitem s Kanadou couvá od ambiciózního návrhu, který měl vztahy s Ottawou posunout téměř na úroveň členství. Z připravovaného společného prohlášení zmizel termín „přidružené členství“, s nímž v září přišla šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Proti formulaci se podle serveru Politico postavila skupina členských zemí včetně Německa, Francie a Itálie. Výsledkem má být opatrnější příslib „stále užšího partnerství“.
Plán na výrazné politické přiblížení Kanady k Evropské unii narazil ještě před začátkem dvoudenního summitu v Montrealu. Členské státy podle serveru Politico vypustily z připravovaného společného prohlášení pojem „přidružené členství“, který měl symbolizovat nový typ vztahu mezi Bruselem a Ottawou. Místo něj se v návrhu objevuje mnohem opatrnější formulace o „stále užším partnerství“, které má být vymezeno do příštího summitu EU-Kanada v roce 2027.
S myšlenkou přidruženého členství přišla letos v září předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v projevu ve Štrasburku. Některé členské státy tím podle Politico zaskočila, protože návrh s nimi předem nekonzultovala. Proti tomu, aby se termín objevil i v oficiálním společném prohlášení, se následně postavila skupina zemí, mezi nimi Německo, Itálie, Řecko a Francie.
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Z „přidruženého člena“ je užší partnerství
Původní verze dokumentu počítala s tím, že Evropská unie a Kanada do roku 2027 společně definují, co přesně má přidružené členství znamenat. Nový typ vztahu měl podle textu odrážet společné cíle v oblasti prosperity, ekonomické bezpečnosti a strategické autonomie. Nejnovější verze už ale tuto formulaci opouští a hovoří pouze o vytvoření ještě užšího partnerství bez plného členství Kanady v EU.
Změna může vyhovovat i samotné Ottawě. Kanada totiž budoucí vztah s Evropskou unií podle Politico označuje spíše jako „alianci pro budoucnost“ než jako formu členství. Summit tak má otevřít novou kapitolu vzájemných vztahů, ale bez politicky citlivého označení, které vyvolalo odpor části členských států.
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Kauza nákupu vakcín proti covidu-19 se znovu vrací k předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové. Podle serveru Politico dosud osobně nevypovídala před Úřadem evropského veřejného žalobce, který prověřuje okolnosti její komunikace se šéfem Pfizeru Albertem Bourlou. Odcházející šéfka EPPO Laura Kövesiová zároveň varuje, že někteří vysoce postavení politici odmítají předvolání žalobců a chovají se, jako by stáli nad zákonem.
Von der Leyenová míří do Montrealu s osekaným návrhem
Na čtvrtečním začátku dvoudenního summitu budou Evropskou unii zastupovat Ursula von der Leyenová, předseda Evropské rady António Costa a šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Za Kanadu se jednání zúčastní premiér Mark Carney.
Definitivní podoba společného prohlášení ale ještě není uzavřená. Text čeká na plné schválení členských zemí v písemné proceduře a státy mohly své námitky předkládat do dnešních 18:00. Pokud současná formulace projde, bude výsledkem politický kompromis: vztahy mezi EU a Kanadou se mají dál prohlubovat, ale bez označení „přidružené členství“, které von der Leyenová původně prosazovala.
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