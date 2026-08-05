Epstein znovu otřásá Británií. Nový premiér zvažuje veřejné vyšetřování
Epsteinova kauza se v Británii může znovu otevřít na nejvyšší politické úrovni. Nový premiér Andy Burnham podle BBC News zvažuje veřejné vyšetřování činů sexuálního delikventa ve Spojeném království a plánuje se setkat s jeho oběťmi. Skandál už zasáhl královskou rodinu i vysokou politiku a podle nové vlády je čas prověřit, co všechno britské instituce věděly – a co přehlížely.
Nový britský premiér Andy Burnham zvažuje veřejné vyšetřování kauzy sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina a jeho činů ve Spojeném království. Podle stanice BBC News to uvedla náměstkyně ministra spravedlnosti Alex Daviesová-Jonesová. Burnham, který se stal ministerským předsedou v červenci, se podle ní také plánuje setkat s Epsteinovými oběťmi.
„Sejde se s oběťmi a zvažuje, co je možné. Jaké kroky můžeme podniknout, když má teď jako premiér přístup ke všem informacím,“ řekla v pořadu BBC Newsnight Daviesová-Jonesová, která působila jako náměstkyně ministra spravedlnosti pro problematiku obětí trestných činů i v předchozí vládě Keira Starmera. V květnu ale rezignovala a tehdejší kabinet obvinila z toho, že Epsteinovým obětem nenaslouchá. S nástupem Burnhama do čela vlády se na ministerstvo a na někdejší pozici vrátila.
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Americký finančník Epstein se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu i umění. V roce 2019 byl nalezen mrtvý ve vězeňské cele, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Podle soudní lékařky se oběsil. Už v roce 2008 byl odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců.
V posledních měsících skandál kolem něj otřásl Británií, včetně královské rodiny a vysokých politiků. Mezi nejznámější britská jména spojená s Epsteinovou kauzou patří bývalý velvyslanec ve Spojených státech Peter Mandelson a bratr krále Karla III. Andrew Mountbatten-Windsor. Loni panovník svému bratrovi kvůli vazbám na sexuálního delikventa odebral titul prince a další privilegia. Epsteinova kauza také oslabila pozici bývalého premiéra Starmera, který se rozhodl jmenovat Mandelsona velvyslancem v USA navzdory jeho známým vazbám na delikventa.
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Al-Fayed součástí vyšetřování?
Britská policie už vyšetřuje řadu obvinění souvisejících s Epsteinem, přičemž možné trestné činy zahrnují sexuální zneužívání dětí, obchodování se ženami přes britská letiště nebo pochybení ve veřejné funkci, napsala agentura Reuters.
Nová vláda podle Daviesové-Jonesové zvažuje také to, zda by součástí veřejného vyšetřování mohl být miliardář a někdejší majitel luxusního obchodního domu Harrods Mohamed Al-Fayed, vůči němuž mnoho žen vzneslo obvinění ze sexuálního zneužívání. Al-Fayed, jenž zemřel v roce 2023 ve věku 94 let, obvinění popíral. Tehdejší šéf Harrods se ženám omluvil.
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