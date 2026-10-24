Do vlády se obul i Středula: Konec poplatků ohrožuje nezávislost novinářské práce
Do sporu o financování České televize a Českého rozhlasu se vložil také šéf odborů Josef Středula. Převod veřejnoprávních médií pod státní rozpočet bez pevných zákonných záruk podle něj ohrožuje nezávislost novinářské práce a může vést k omezení programu i propouštění. Odbory zároveň kritizují způsob, jakým vláda změnu prosazuje, a požadují skutečný sociální dialog.
Do rostoucího odporu proti změně financování České televize a Českého rozhlasu se přidala také Českomoravská konfederace odborových svazů. Její prezident Josef Středula varuje, že financování veřejnoprávních médií přímo ze státního rozpočtu bez pevných zákonných garancí může ohrozit nezávislost novinářské práce i pracovní a sociální jistoty zaměstnanců. Podle odborů hrozí nedostatek peněz, omezení programu a propouštění.
⚠ Sdílím aktuální prohlášení našeho členského Odborového svazu Media k aktuální situaci týkající se @CzechTV a @CRozhlas. 🤝 @odbory již v průběhu jara vyjádřila solidární podporu zaměstnaneckým požadavkům, které OS Media formuloval. Za hlavní hrozby vývoje kolem ČT a ČRo odbory považují především: 🚨 Odmítnutí přístupu „o nás bez nás“: ČMKOS kritizuje způsob, jakým vláda o změnách rozhoduje, a požaduje plnohodnotný sociální dialog namísto pouhého vysvětlování hotových kroků ze strany státu. Z hlediska počínání vlády se tento vzorec opakuje v rozličných dalších legislativních (legalizace švarcsystému, snižování podpory v nezaměstnanosti, úvahy o zavádění karenční doby) i personálních (reorganizace státních úřadů a institucí, hromadná propouštění) případech. 🚨 Nedostatek peněz a hrozba propouštění: Podle odborů jsou vládou navrhované částky (např. 5,74 miliardy Kč pro Českou televizi) nižší než dosavadní reálné příjmy, což povede k omezení programu, zrušení regionálního vysílání a potenciálnímu propuštění stovek pracovníků (odhady hovoří až o 700 místech). 🚨 Ohrožení nezávislosti a jistot: ČMKOS varuje, že financování médií veřejné služby ze státního rozpočtu bez pevných a zákonných garancí ohrožuje nezávislost novinářské práce i základní profesní a sociální jistoty zaměstnanců. Stejně jako v jiných případech je úkolem odborů hájit oprávněné zájmy zaměstnanců, zajistit důstojné a vyhovující podmínky pro plný výkon jejich práce a jednat o zajištění mezd. #odbory #CMKOS #OSMedia #CeskaTelevize #CeskyRozhlas #CT #CRo— Josef Středula (@JStredula) October 24, 2026
FOTOGALERIE: V Brně se na podporu ČT a ČRo sešlo několik tisíc lidí
„ČMKOS kritizuje způsob, jakým vláda o změnách rozhoduje, a požaduje plnohodnotný sociální dialog namísto pouhého vysvětlování hotových kroků ze strany státu,“ uvedl Středula. Odbory upozorňují, že navržené částky jsou nižší než současné příjmy obou institucí. Česká televize by podle návrhu měla příští rok získat 5,74 miliardy korun, tedy o miliardu méně, než letos plánuje vybrat z poplatků, a podle odborů by mohla zrušit až 700 pracovních míst. Český rozhlas má dostat 2,065 miliardy korun, přibližně o 400 milionů méně.
Brněnské náměstí Svobody zaplnily tisíce lidí, kteří protestovali proti chystanému zrušení koncesionářských poplatků a převodu financování České televize a Českého rozhlasu na stát. Demonstranti varovali před oslabením nezávislosti veřejnoprávních médií a kritizovali také způsob, jakým koalice ANO, SPD a Motoristů návrh ve Sněmovně prosazuje. Spor se dál vyostřuje: zaměstnanci ČT a ČRo chystají stávku a opozice se chce obrátit na Ústavní soud i Evropskou komisi.
„Babiš končí, tak kope.“ Tisíce lidí v Brně protestovaly kvůli ČT a rozhlasu
Politika
Brněnské náměstí Svobody zaplnily tisíce lidí, kteří protestovali proti chystanému zrušení koncesionářských poplatků a převodu financování České televize a Českého rozhlasu na stát. Demonstranti varovali před oslabením nezávislosti veřejnoprávních médií a kritizovali také způsob, jakým koalice ANO, SPD a Motoristů návrh ve Sněmovně prosazuje. Spor se dál vyostřuje: zaměstnanci ČT a ČRo chystají stávku a opozice se chce obrátit na Ústavní soud i Evropskou komisi.
Odbory kritizují i dopad na státní dluh
Středula sdílel také stanovisko Odborového svazu Media, jehož předseda Jan Křemen kritizuje zásahy vlády do kultury a veřejnoprávních médií. Podle něj deklarované příspěvky pro ČT a ČRo během tří let zvýší státní dluh o více než 26 miliard korun. Křemen zároveň vyzval veřejnost, aby svůj nesouhlas s navrhovanými změnami otevřeně vyjádřila.
Kritika přitom nezaznívá jen od odborů. Postoupení návrhu do druhého čtení označil Český rozhlas za krok ohrožující nezávislost veřejnoprávních médií. Pro zachování poplatků se vyslovila také stálá rada České biskupské konference a před možným ohrožením nezávislosti varovalo vedení Janáčkovy akademie múzických umění. Studenti a pedagogové Masarykovy univerzity mezitím spustili na podporu České televize a Českého rozhlasu petici.
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