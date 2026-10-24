Partneři projektu
newstream.cz Politika Do vlády se obul i Středula: Konec poplatků ohrožuje nezávislost novinářské práce

Do vlády se obul i Středula: Konec poplatků ohrožuje nezávislost novinářské práce

Šéf odborů Josef Středula
ČTK
ČTK, fry
Sledovat newstream.cz na Googlu

Do sporu o financování České televize a Českého rozhlasu se vložil také šéf odborů Josef Středula. Převod veřejnoprávních médií pod státní rozpočet bez pevných zákonných záruk podle něj ohrožuje nezávislost novinářské práce a může vést k omezení programu i propouštění. Odbory zároveň kritizují způsob, jakým vláda změnu prosazuje, a požadují skutečný sociální dialog.

Do rostoucího odporu proti změně financování České televize a Českého rozhlasu se přidala také Českomoravská konfederace odborových svazů. Její prezident Josef Středula varuje, že financování veřejnoprávních médií přímo ze státního rozpočtu bez pevných zákonných garancí může ohrozit nezávislost novinářské práce i pracovní a sociální jistoty zaměstnanců. Podle odborů hrozí nedostatek peněz, omezení programu a propouštění.

FOTOGALERIE: V Brně se na podporu ČT a ČRo sešlo několik tisíc lidí

11 fotografií v galerii

„ČMKOS kritizuje způsob, jakým vláda o změnách rozhoduje, a požaduje plnohodnotný sociální dialog namísto pouhého vysvětlování hotových kroků ze strany státu,“ uvedl Středula. Odbory upozorňují, že navržené částky jsou nižší než současné příjmy obou institucí. Česká televize by podle návrhu měla příští rok získat 5,74 miliardy korun, tedy o miliardu méně, než letos plánuje vybrat z poplatků, a podle odborů by mohla zrušit až 700 pracovních míst. Český rozhlas má dostat 2,065 miliardy korun, přibližně o 400 milionů méně.

Demonstrace v Brně

„Babiš končí, tak kope.“ Tisíce lidí v Brně protestovaly kvůli ČT a rozhlasu

Politika

Brněnské náměstí Svobody zaplnily tisíce lidí, kteří protestovali proti chystanému zrušení koncesionářských poplatků a převodu financování České televize a Českého rozhlasu na stát. Demonstranti varovali před oslabením nezávislosti veřejnoprávních médií a kritizovali také způsob, jakým koalice ANO, SPD a Motoristů návrh ve Sněmovně prosazuje. Spor se dál vyostřuje: zaměstnanci ČT a ČRo chystají stávku a opozice se chce obrátit na Ústavní soud i Evropskou komisi.

ČTK, Jiří Frydlewicz

Přečíst článek

Odbory kritizují i dopad na státní dluh

Středula sdílel také stanovisko Odborového svazu Media, jehož předseda Jan Křemen kritizuje zásahy vlády do kultury a veřejnoprávních médií. Podle něj deklarované příspěvky pro ČT a ČRo během tří let zvýší státní dluh o více než 26 miliard korun. Křemen zároveň vyzval veřejnost, aby svůj nesouhlas s navrhovanými změnami otevřeně vyjádřila.

Kritika přitom nezaznívá jen od odborů. Postoupení návrhu do druhého čtení označil Český rozhlas za krok ohrožující nezávislost veřejnoprávních médií. Pro zachování poplatků se vyslovila také stálá rada České biskupské konference a před možným ohrožením nezávislosti varovalo vedení Janáčkovy akademie múzických umění. Studenti a pedagogové Masarykovy univerzity mezitím spustili na podporu České televize a Českého rozhlasu petici.

Související

Demonstrace v Brně

„Babiš končí, tak kope.“ Tisíce lidí v Brně protestovaly kvůli ČT a rozhlasu

Politika

ČTK, Jiří Frydlewicz

Přečíst článek
Petr Pavel

„Podkopává to víru v dobré úmysly.“ Pavel kritizuje noční hlasování o koncesionářských poplatcích

Politika

ČTK, fry

Přečíst článek
Demonstrace na Malostranském náměstí

Překotné rušení koncesionářských poplatků je krajně neobvyklé a nemá věcný důvod, tvrdí expertka

Politika

ČTK, fry

Přečíst článek

Mohlo by vás zajímat

Koprovka, gyoza a pařížské bohémství. V pražské ZEMi si to překvapivě sedlo

Enjoy

Petra Martínková

Přečíst článek
Vědec

Nechcete to slyšet: pokud chce šéf inovaci, měl by vám hrozit vyhazovem, naznačuje reprezentativní výzkum

Názory

Josef Tuček

Přečíst článek