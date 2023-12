Do Penny v prosinci díky DPH za ještě výhodnějším nákupem

PENNY se rozhodlo už od 1. prosince promítnout do cen pro své zákazníky snížení DPH na potraviny z 15 % na 12 %, které začne platit od ledna příštího roku. Znamená to, že zákazníci už nyní potraviny, kterých se změna DPH týká, nakoupí levněji.

Od počátku roku 2024 budou na základě rozhodnutí vlády ČR platit pouze dvě sazby DPH, a to 12 % a 21 %. Potraviny budou zatíženy sazbou 12 %, oproti stávajícím 15 %. „Rozhodli jsme se našim zákazníkům toto snížení cen přinést jako vánoční dárek už před svátky a tyto snížené ceny jim nabídneme už po celý prosinec. Lidé nemusí mít obavy, že bychom tuto cenu nějak okamžitě zaokrouhlovali. Jsme a budeme transparentní a počítáme ceny na haléře. Sleva na produkty, kterých se snížení DPH týká, bude zákazníkovi vždy započtena až u pokladny,“ popisuje Vít Vojtěch, vedoucí strategického marketingu PENNY a dodává: „Slevu dostanou všichni držitelé všech typů PENNY karet, kteří předloží speciální kupón. Ten najdou v našich letácích, na našich sociálních sítích, na našem webu nebo v samotné aplikaci PENNY. Na všechny nákupy v průběhu prosince pak dostane tento zákazník slevu, když bude mít jeden kupón, který může používat opakovaně po celý měsíc na všechny nákupy.“

Snížené ceny PENNY promítá i do cen produktů v akčních nabídkách. Na cenovkách produktů budou ceny uvedeny dle aktuální platné DPH. Na nich se tedy snížení DPH objeví až od ledna. Zákazníkovi, který bude mít PENNY kartu a slevový kupón, bude sleva v podobě nižší sazby DPH na potraviny započítána v průběhu prosince přímo při platbě na pokladně. Ti, co nejsou držitelé PENNY karty, o ní mohou při placení nákupu zažádat a bez jakékoli registrace okamžitě uplatnit.

Od ledna pak dojde k úpravě cen nejen u produktů se sníženou sazbou DPH, ale i u nápojů, kde naopak vláda rozhodla o zvýšení z 15 % na 21 %. „Zatímco v prosinci zlevňujeme potraviny všem našim věrným zákazníkům, od ledna promítneme změny DPH tak, jak vláda rozhodla, do celého sortimentu. Co můžeme našim zákazníkům slíbit je to, že v průběhu ledna neplánujeme zvyšování cen potravin, například v souvislosti se zdražováním energií,“ říká Vít Vojtěch.

Přeceňování dle nových sazeb DPH přímo na cenovkách produktů pak začne v PENNY v sobotu 30. prosince tak, aby byla změna sazeb potravin, nápojů a dalších produktů dle vládního nařízení platná k 1. 1. 2024.