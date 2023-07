Dlouholetý nizozemský premiér Rutte končí s politickou kariérou

Dosud nejdéle sloužící nizozemský premiér Mark Rutte po pádu své vlády končí s politickou kariérou.

Rutte to oznámil na jednání parlamentu. V nadcházejících volbách se Rutte nebude ucházet o opětovné zvolení do parlamentu a skončí také jako lídr Lidové strany pro svobodu a demokracii (VVD), píše De Telegraaf.

Rutteho čtyřčlenná vládní koalice se v pátek rozpadla kvůli neshodám ohledně změn v azylovém a migračním systému. VVD od loňského ledna vládne společně s levicově liberálními Demokraty 66 (D66), Křesťanskou unií (CU) a Křesťanskodemokratickou výzvou (CDA). Jádrem sporu byl Rutteho nový program, který by měl omezit počet žadatelů o azyl v Nizozemsku.

Lukáš Kovanda: Prezident Pavel zvažuje veto konsolidačního balíčku. Ale neříká konkrétně, proč Názory Tento týden začíná sněmovna projednávat takzvaný konsolidační balíček. Prezident Petr Pavel do jednání o něm nehodlá vystupovat, počká si na výsledek. A když by balíček – jenž je zatím spíše balíčkem daňovým než konsolidačním – neozdravoval veřejné finance, pokud by nevedl ke snížení deficitu státního rozpočtu, nebo pokud by ve výrazné míře dopadal na lidi, kteří už dnes mají sociální potíže, prezident by jej vetoval, míní hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek

"Rozhodl jsem se v neděli ráno. Myslím, že je ten správný čas předat štafetu," řekl Rutte a dodal, že rozhodnutí provázely smíšené pocity. Vedení kabinetu je podle Rutteho "skvělá práce".

Pět set dní války na Ukrajině. Zelenskyj ukázal video z Hadího ostrova Leaders Ukrajina se už 500 dní brání ruské vojenské agresi. Její prezident Volodymyr Zelenskyj při této příležitosti zveřejnil video z Hadího ostrova, který ukrajinská armáda osvobodila loni na konci června a který je symbolem odporu Ukrajinců vůči ruské invazi. Kdy záběry s hlavou státu na místě vznikly, není zřejmé, podotkla ruská služba BBC. Zelenskyj byl v posledních dnech na cestách v zahraničí. ČTK Přečíst článek

Rutte neskončí hned, v čele vlády zůstane do sestavení nového kabinetu po volbách. O termínu voleb bude ještě dnes jednat nizozemský parlament, který také schválí agendu, kterou se bude Rutteho kabinet nadále zabývat. Král Willem-Alexander odcházejícího premiéra podle veřejnoprávní stanice NOS požádal, aby se nadále staral o nejdůležitější body agendy, mezi něž řadí válku na Ukrajině.

Rutte neupřesnil, kam budou směřovat jeho další kroky. Odmítl však, že by se mohl stát příštím generálním tajemníkem Severoatlantické aliance, píše NOS. O Ruttem jako jednom z možných nástupců Jense Stoltenberga spekulovala v posledních měsících média.