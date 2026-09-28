Potyčka a telefon hozený do Dunaje. Magyar přišel o imunitu kvůli incidentu v baru
Maďarský premiér Péter Magyar přišel o poslaneckou imunitu kvůli případu z roku 2024, kdy měl během potyčky v nočním klubu vytrhnout jednomu muži telefon a hodit ho do Dunaje. Magyar krádež odmítá a případ označuje za politicky motivovaný. Parlament zároveň zbavil imunity dva bývalé ministry z éry Viktora Orbána, kteří čelí podezření z korupce.
Maďarský parlament zbavil poslanecké imunity premiéra Pétera Magyara a také dva bývalé ministry z někdejší vlády Viktora Orbána. Každý z trojice čelí jiné kauze. Magyar je vyšetřován kvůli údajné krádeži mobilního telefonu, oba exministři mimo jiné kvůli podezření z korupce. Magyar poslance sám vyzval, aby jeho vydání podpořili, protože chce podle agentury AFP očistit své jméno.
Prokuratura premiéra vyšetřuje kvůli incidentu z roku 2024. Magyar měl během potyčky v nočním klubu vytrhnout mobilní telefon muži, který ho natáčel, a následně přístroj hodit do Dunaje. Premiér odmítá, že by jeho jednání bylo krádeží, a případ označuje za politicky motivovaný.
Magyar zároveň kritizoval prokuraturu za to, že o zbavení jeho imunity požádala ve stejné době jako u dvou bývalých ministrů z Orbánovy éry. Ty vyšetřovatelé podezírají ze zneužití veřejných peněz a přijímání úplatků v řádu miliard forintů.
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Názory
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Imunitu ztratili i dva Orbánovi exministři
Parlament podle agentury AP zbavil imunity také bývalého ministra kultury Balázse Hankóa a někdejšího ministra pro rozvoj Miklóse Sesztáka. Hankó je podle vyšetřovatelů podezřelý ze zneužití prostředků z národního kulturního fondu, přičemž část peněz měla být použita na předvolební kampaň Orbánovy strany Fidesz.
Seszták podle vyšetřovatelů přijímal úplatky mimo jiné v souvislosti se stavebními projekty a nákupem autobusů. Oba bývalí ministři obvinění odmítají.
Podle AFP jde o první případy vyšetřování korupce, které se týkají vysoce postavených vládních představitelů z období Orbánovy vlády. Poslanci nyní opozičního Fideszu a jeho spojence, křesťanskodemokratické KDNP, hlasování o zbavení imunity bojkotovali.
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Magyar po volbách ukončil Orbánovu éru
Magyarova strana Tisza drtivě zvítězila v dubnových parlamentních volbách a ukončila šestnáct let vlády Viktora Orbána. Sám Magyar byl přitom ještě do roku 2024 členem Fideszu.
Po vítězství ve volbách slíbil, že skoncuje se zakořeněným korupčním systémem a obnoví demokratické standardy. Maďarsko bylo během Orbánovy vlády opakovaně ve sporu s Evropskou unií kvůli otázkám právního státu, korupce a práv menšin. Orbán obvinění z korupce odmítá.