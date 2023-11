Česko za nadzvukové letectvo zaplatí do roku 2036 až 216 miliard

Na udržení a rozvoj českého nadzvukového letectva bude do roku 2036 vyčleněno 215,8 miliardy korun. Kromě nákupu 24 letounů páté generace F-35 za 150 miliard korun, který vláda schválila už na konci září, částka zahrnuje například náklady na pronájem nyní používaných gripenů, uvedlo ministerstvo obrany.

Program „Udržení a rozvoj schopností nadzvukového letectva II“, který ve středu schválila vláda, definuje maximální rámec pro plánované výdaje na české nadzvukové letectvo do roku 2036, částka 215,8 miliardy korun zahrnuje pronájem gripenů do roku 2035, nákup 24 letounů F-35 nebo výdaje na výstavbu nemovité infrastruktury. Podstatnou část programu tvoří podle ministerstva také rezerva pro kurzové výkyvy a jiná finanční a věcná rizika. Celková částka nesmí být překročena, nemusí být ale celá vyčerpána.

Nákup 24 letounů s celkovými náklady 150 miliard korun schválila vláda na základě vojenského doporučení na konci září. Částka podle dřívějšího vyjádření ministryně obrany Jany Černochové (ODS) obsahuje i veškeré výdaje na přípravu provozu v Česku, například na infrastrukturu, palivo nebo přípravu personálu.

Americké bojové letouny nahradí 14 pronajatých stíhaček JAS-39 Gripen a do budoucna i 24 letounů L-159. Celkové náklady na pořízení a provoz stíhaček F-35 do konce jejich životnosti v roce 2069 odhaduje ministerstvo obrany na 322 miliard korun. První stíhačky F-35 mají být hotové v roce 2029, všech 24 strojů bude v ČR do roku 2035. Česko zároveň jedná se Švédskem o prodloužení pronájmu 14 gripenů na přechodné období do roku 2035, jejich pronájem za 1,7 miliardy ročně končí v roce 2027.