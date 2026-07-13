Česko chystá malé jaderné reaktory v bývalých uhelkách. Spojí se s Rolls-Roycem
Česko rozšíří přípravu malých modulárních reaktorů do Dětmarovic a Tušimic, kde v minulosti fungovaly uhelné elektrárny. Smlouvu s britskou společností Rolls-Royce SMR má příští týden podepsat ministr průmyslu Karel Havlíček. První tuzemský blok se už připravuje v Temelíně.
Česká republika příští týden uzavře smlouvu s britskou společností Rolls-Royce SMR o přípravě malých modulárních reaktorů v Dětmarovicích na Karvinsku a Tušimicích na Chomutovsku. Naváže tím na již zahájenou přípravu prvního tuzemského reaktoru tohoto typu v Temelíně. Na tiskové konferenci po jednání vlády to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO), kterého kabinet pověřil podpisem smlouvy v Británii.
ČEZ plánuje výkon až tři gigawatty
Energetická společnost ČEZ plánuje ve spolupráci s Rolls-Royce SMR, v níž drží přibližně pětinový podíl, vybudovat v Česku malé modulární reaktory o celkovém výkonu až tři gigawatty.
První reaktor v Česku by měl podle ČEZ vzniknout v areálu Temelína v první polovině 30. let. Prvním blokem, na němž budou obě společnosti spolupracovat, však bude reaktor v britské lokalitě Wylfa.
Plzeňská Škoda JS se zapojí do globálního dodavatelského řetězce malých modulárních reaktorů Rolls-Royce SMR. Britská společnost si ji vybrala jako jednoho ze dvou dodavatelů klíčových komponent jaderného ostrova, včetně tlakových nádob reaktorů, jejich vnitřních částí a dalších zařízení primárního okruhu.
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Plzeňská Škoda JS se zapojí do globálního dodavatelského řetězce malých modulárních reaktorů Rolls-Royce SMR. Britská společnost si ji vybrala jako jednoho ze dvou dodavatelů klíčových komponent jaderného ostrova, včetně tlakových nádob reaktorů, jejich vnitřních částí a dalších zařízení primárního okruhu.
Reaktory mají nahradit uhelné zdroje
Připravovaná smlouva rozšíří práce na malých modulárních reaktorech o další dvě lokality. V Dětmarovicích a Tušimicích by nové zdroje měly stát v areálech, kde dříve fungovaly uhelné elektrárny.
Stát a ČEZ už na jaře uzavřely s britskou společností smlouvu o přípravných pracích na rozvoji malých modulárních reaktorů v Temelíně. Nový blok tam má vyrůst poblíž stávající jaderné elektrárny.
Podle Havlíčka Česko podpisem nové smlouvy potvrdí pozici jedné z nejaktivnějších zemí v oblasti malých a středních modulárních reaktorů.
Stát s nimi do budoucna počítá jako s důležitou součástí energetického mixu. Mají Česku pomoci omezit závislost na fosilních palivech a zároveň udržet vysokou míru energetické bezpečnosti a konkurenceschopnosti.
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Zapojit se mohou stovky českých firem
Hospodářská komora a Svaz energetiky ČR uspořádaly na konci června setkání zástupců Rolls-Royce SMR s potenciálními českými dodavateli. Britská firma jim představila harmonogram projektu i podmínky možné spolupráce.
Havlíček po setkání uvedl, že se do vývoje a výstavby modulárních reaktorů mohou zapojit desítky až stovky tuzemských firem. Ty by se následně mohly podílet také na desítkách obdobných projektů v celé Evropě.
Výhodou má být sériová výroba
Modulární reaktory lze vyrábět sériově v továrnách a následně je po jednotlivých částech sestavovat přímo v místě budoucí elektrárny. Na jedné lokalitě může postupně vzniknout několik bloků.
Od velkých jaderných elektráren se podle odborníků liší především nižším výkonem a potenciálně rychlejší a jednodušší výstavbou. Jejich následný provoz by však mohl být podobný jako u velkých jaderných bloků.
V Česku se připravuje výstavba tří malých modulárních reaktorů SMR. V úvahu připadají lokality Temelín, Dětmarovice a Tušimice. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka má být českou ambicí nejen stavba vlastních zdrojů, ale také zapojení domácího průmyslu do evropského dodavatelského řetězce.
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